В Краснодаре из-за перегрузки на 31 улице не было света. Но уже почти все починили

Власти Краснодара рассказали об аварийном отключении электричества в Прикубанском, Западном и Центральном округах 11 июня

В 7:16 отключился один из фидеров (питающая линия) на подстанции «Северо-Восточная-353», а затем — 18 подстанций меньшей мощности. Без электричества остались жители 38 многоквартирных и 182 частных дома на улицах Российской, 40-летия Победы, Шпака, Весенней, XXI Партсъезда, Черкасской, Тамбовской, Тополиной, Московской, Компрессорной, Шоссейной, Агрохимической, в проезде Ангарском, а также на улицах Дунаевского, Есенина, Чайковского и Шаляпина.

В 9:15 в Центральном округе из-за перегрузки случилось аварийное отключение на подстанции. Бзе света остались дома по улицам Горького, Длинной, Березанской, Садовой, Казачьей, Кузнечной.

В Западном округе авария произошла в 11:15 на подстанции «Тургеневская», из-за этого отключились 16 подстанций меньшей мощности. Света не было в домах по улицам Артиллерийской, Власова, Воровского, Карла Маркса, Северной, Тургенева, Бабушкина и Герцена.