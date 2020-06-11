Автозак с заключенными попал в ДТП в Горячем Ключе. Есть пострадавшие

Краснодарский край

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В Горячем Ключе 11 июня произошло ДТП, в котором пострадали полицейские и заключенные

Авария случилась в 13:10. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan решила повернуть налево через сплошную линию разметки в зоне, где это было запрещено. При повороте она врезалась в автозак «Газель», который ехал в попутном направлении по встречке со включенными спецсигналами.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое полицейских и трое заключенных. Их доставили в центральную больницу Горячего Ключа.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В апреле 2018 года портал Юга.ру рассказывал о другом ДТП с автозаком. Тогда в Краснодаре легковушка столкнулась со спецмашиной, которая перевозила восьмерых заключенных.

Горячий Ключ ДТП Полиция

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Автозак с заключенными попал в ДТП в Горячем Ключе. Есть пострадавшие

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