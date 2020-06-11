Автозак с заключенными попал в ДТП в Горячем Ключе. Есть пострадавшие

В Горячем Ключе 11 июня произошло ДТП, в котором пострадали полицейские и заключенные

Авария случилась в 13:10. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan решила повернуть налево через сплошную линию разметки в зоне, где это было запрещено. При повороте она врезалась в автозак «Газель», который ехал в попутном направлении по встречке со включенными спецсигналами.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также двое полицейских и трое заключенных. Их доставили в центральную больницу Горячего Ключа.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.