В Краснодаре начали обновлять детскую площадку, которая стояла без ремонта более 50 лет
В Краснодаре в июне продолжают вести реконструкцию детской площадки на улице Российской
Спортплощадка площадью 620 км. метров находится на улице Российской, 77/2. Ее обустроили в 1965 году, когда возводили многоквартирные дома. За полвека площадку ни разу капитально не ремонтировали, рассказали в пресс-службе городской администрации 11 июня.
Здесь собираются уложить резиново-каучуковое покрытие, которое будет рассчитано на эксплуатацию не менее десяти лет при любых погодных условиях — от -30 °C до +40 °C. Также пространство планируют обустроить для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. На территории уже установили столбы ограждения, сделали основание и уложили асфальтобетон. Сейчас ставят забор.
После этого останется уложить покрытие, установить футбольные ворота, стойки для волейбольной сетки и оборудование для баскетбола.
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«Безусловно, здесь необходимо присутствие спортивных инструкторов. Как только это будет согласовано с Роспотребнадзором, надо организовать занятия. Возможно, здесь появятся даже новые дворовые команды, и в последующем они будут принимать участие в городских соревнованиях», — рассказал глава Краснодара Евгений Первышов, который посетил площадку 11 июня.
Капитальный ремонт стартовал еще в марте, но из-за карантина его приостанавливали. Завершить благоустройство планируют до 23 июня 2020 года.