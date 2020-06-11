В Краснодаре начали обновлять детскую площадку, которая стояла без ремонта более 50 лет

Спортплощадка площадью 620 км. метров находится на улице Российской, 77/2. Ее обустроили в 1965 году, когда возводили многоквартирные дома. За полвека площадку ни разу капитально не ремонтировали, рассказали в пресс-службе городской администрации 11 июня.

Здесь собираются уложить резиново-каучуковое покрытие, которое будет рассчитано на эксплуатацию не менее десяти лет при любых погодных условиях — от -30 °C до +40 °C. Также пространство планируют обустроить для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол. На территории уже установили столбы ограждения, сделали основание и уложили асфальтобетон. Сейчас ставят забор.

После этого останется уложить покрытие, установить футбольные ворота, стойки для волейбольной сетки и оборудование для баскетбола.