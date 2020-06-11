На Кубани на ж/д путях нашли тело 26-летнего парня

В ночь на 11 июня в полицию сообщили о происшествии на ж/д путях в Усть-Лабинском районе

Сообщение поступило в Краснодарское линейное управление МВД России на транспорте 11 июня в 00:35. Машинист, который в грузовом поезде двигался по перегону Варилка — Усть-Лабинская, обнаружил тело мужчины со следами ж/д травмирования.

На место прибыли сотрудники полиции. Они установили личность погибшего, им оказался 26-летний житель Усть-Лабинска. Проводится проверка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе линейного управления МВД Кубани.

В транспортной полиции напомнили, что поезд развивает скорость до 180 км/ч, а его тормозной путь составляет от 0,7 до 1,5 км. Поэтому пути необходимо переходить только в специально оборудованных местах.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в апреле в Крымском районе поезд насмерть сбил мужчину.