ГК «А101» и ВСК предложили покупателям жилья страховку от потери работы

При увольнении по сокращению штата или вследствие ликвидации работодателя страховое покрытие в размере до 60 тыс. рублей в месяц обеспечит финансовую помощь на время поиска новой работы.

Полисы получают все покупатели квартир, вне зависимости от того, использовались ли для покупки заемные средства. Оплату полисов ГК «А101» берет на себя, полисы будут выдаваться с 15 июня.