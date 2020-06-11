ГК «А101» и ВСК предложили покупателям жилья страховку от потери работы
Страховой Дом ВСК и инвестиционно-строительный холдинг ГК «А101» предлагают покупателям недвижимости страхование на случай потери работы
При увольнении по сокращению штата или вследствие ликвидации работодателя страховое покрытие в размере до 60 тыс. рублей в месяц обеспечит финансовую помощь на время поиска новой работы.
Полисы получают все покупатели квартир, вне зависимости от того, использовались ли для покупки заемные средства. Оплату полисов ГК «А101» берет на себя, полисы будут выдаваться с 15 июня.
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«Валютные колебания и эпидемия коронавируса отразились на активности покупателей жилья — многие люди откладывают запланированную покупку, поскольку не уверены в будущих доходах, возможности возвращать ипотеку или рассрочку. Наша программа с одним из лидеров рынка страхования поможет вернуть уверенность до стабилизации положения», — сказала коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.
Для получения страховой выплаты застрахованному надо предоставить справку из органов службы занятости о регистрации на бирже труда в качестве безработного. Оформление такого полиса доступно клиентам застройщика ГК «А101» на всей территории РФ.
Советы психолога:
«"А101" — стратегический партнер, с которым ВСК успешно работает по ряду программ страхования, и мы настроены на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. Страхование на случай потери работы — это продукт, который способствует приобретению жилья, поэтому он равнозначно полезен как покупателю, так и кредитору, и застройщику», —прокомментировал гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
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