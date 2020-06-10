«МегаФон» и Booking.com предложили месяц связи в подарок за отдых в РФ

С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это позволяет планировать поездки по стране заранее. «МегаФон» и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает 100-процентную скидку на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок.

Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, при этом ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «МегаФона» работает через специальную страницу на Booking.com.

«Многие наши абоненты в 2020 году отправятся в поездки по РФ. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение позволит не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими — рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.