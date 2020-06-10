«МегаФон» и Booking.com предложили месяц связи в подарок за отдых в РФ
«МегаФон» и тревел-платформа Booking.com предложили забронировать отель в РФ и получить бесплатную связь в подарок
Акция действует до конца 2020 года, в ней участвует больше 64 тыс. отелей страны.
С 1 июня во многих регионах начинается поэтапный выход из карантинных мер. Это позволяет планировать поездки по стране заранее. «МегаФон» и Booking запустили совместную акцию, в которой абонент получает 100-процентную скидку на абонентскую плату на месяц на любом тарифном плане, забронировав и оплатив проживание в гостинице на любой срок.
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Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, при этом ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов «МегаФона» работает через специальную страницу на Booking.com.
«Многие наши абоненты в 2020 году отправятся в поездки по РФ. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение позволит не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими — рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», — сказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Смотреть можно, ехать нельзя:
«МегаФон» и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам «МегаФона» бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира. МегаФон — единственный оператор РФ, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com сделал акцент на внутреннем туризме по РФ.
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