Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек

Таганский суд Москвы 9 июня отправил Михаила Ефремова под домашний арест на три месяца по делу о ДТП, в результате которого погиб человек

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов выехал на автомобиле Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителя фургона со множественными травмами увезли в больницу.

Сам актер не пострадал, его задержали, а в крови нашли алкоголь. Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и отпустили под подписку о невыезде.

Утром 9 июня водитель фургона, курьер Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. После его смерти дело переквалифицировали по более тяжкой статье — актеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.