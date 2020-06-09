Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек
Таганский суд Москвы 9 июня отправил Михаила Ефремова под домашний арест на три месяца по делу о ДТП, в результате которого погиб человек
Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы актер Михаил Ефремов выехал на автомобиле Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Водителя фургона со множественными травмами увезли в больницу.
Сам актер не пострадал, его задержали, а в крови нашли алкоголь. Против Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) и отпустили под подписку о невыезде.
Утром 9 июня водитель фургона, курьер Сергей Захаров, скончался от полученных травм в больнице. После его смерти дело переквалифицировали по более тяжкой статье — актеру предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Ближе к вечеру телеканал «360» опубликовал видеозапись, как сотрудники полиции увозят Ефремова на допрос. На кадрах видно, как несколько человек выходят из подъезда вместе с полицейскими, следом появляется актер. Лицо мужчины закрыто медицинской маской, на голову накинут черный капюшон.
Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Ефремова. На заседании актер утвердительно ответил на вопрос, признает ли он вину. Также Ефремов заявил, что согласен на домашний арест.
«Это все, конечно, чудовищно произошло», — сказал актер.
Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа с установлением ему ряда ограничений, сообщил RT.
Дочь актера Анна-Мария Ефремова прокомментировала телеканалу «360» ситуацию.
«Я бы хотела, чтобы отец и те, кто сидели в машине, понесли действительно справедливое наказание в рамках действующих законов, потому что ситуация действительно плохая. И мне очень жаль погибшего, который в момент смерти просто жил своей жизнью», — сказала девушка.
Она добавила, что «люди не должны умирать из-за чужих неадекватных поступков».