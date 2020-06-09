На Кубани умерли два пациента с коронавирусом, одному из них было 38 лет

В Краснодарском крае количество умерших пациентов с COVID-19 достигло 46 человек

8 июня стало известно о смерти двух человек в Краснодарском крае, имевших подтвержденный коронавирус, — это 38-летний житель Кропоткина и 72-летний житель Геленджика.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае за последние сутки выявили еще 89 случаев заражения. За все время наблюдения в регионе зарегистрировали 4 тыс. 574 инфицированных. В России за сутки коронавирус подтвердили у 8 тыс. 595 человек, с начала пандемии заболели 485 тыс. 253 человека.

Первый мужчина прибыл на Кубань из Санкт-Петербурга. Так как он жаловался на кашель, одышку и температуру до 38 °C, в день приезда его госпитализировали в Тихорецкую ЦРБ.

У мужчины подтвердили коронавирус и двустороннюю пневмонию. 4 июня ему стало хуже, пациента перевели на аппарат ИВЛ, но спасти его не удалось.

Еще один кубанец заболел 21 мая, сообщил краевой оперштаб. У него поднялась температура до 39,5 °C и появилась одышка. На скорой помощи его доставили в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара.

Анализ на COVID-19 оказался положительным. У мужчины нарастала дыхательная недостаточность, из-за чего его перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. С 31 мая пациент находился на ИВЛ, но это не помогло сохранить ему жизнь.