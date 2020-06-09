Количество заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тыс. человек
В Краснодарском крае 9 июня за сутки COVID-19 выявили у 89 человек
За минувший день в России коронавирус выявили у 8 тыс. 595 человек в 83 регионах, при этом у 38% из них болезнь протекала без симптомов, написал RT. 171 пациент умер и 11 тыс. 709 выздоровели.
Больше всего человек заразилось в Москве (1 тыс. 572), Московской области (739) и Санкт-Петербурге (318). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (187), Дагестане (107), Краснодарском крае (89) и на Ставрополье (86). Одинаковое количество зараженных в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по 75.
Всего в России вирус диагностировали у 485 тыс. 253 человек в 85 регионах, из них 6 тыс. 142 скончались и 242 тыс. 397 выздоровели.
Оперштаб Кубани рассказал, что среди заболевших в крае 51 женщина и 38 мужчин, среди них девять детей. Больше всего людей заболело в Краснодаре (19) и в Кавказском районе (13), остальные случаи распределились так:
- 9 — в Тихорецком районе;
- 7 — в Сочи;
- по 6 — в Гулькевичском и Белореченском районах;
- по 5 — в Армавире и Тбилисском районе;
- по 3 — в Туапсе и Кущевском районе;
- по 2 — в Выселковском и Северском районах;
- по 1 — в Кореновском, Калининском, Павловском, Крыловском, Красноармейском, Темрюкском, Курганинском, Апшеронском районах и Горячем Ключе.
Среди зараженных два пятилетних ребенка из Краснодара, 13-летний, пятилетний и годовалый — в Кавказском районе, двухлетний — в Северском районе, восьмилетний — в Сочи, 11-летний — в Кущевском и 16-летний — в Туапсинском районе. Самому старшему пациенту 89 лет.
Таким образом, всего в Краснодарском крае число заболевших достигло 4 тыс. 574. На 100 тыс. населения показатель заболеваемости составляет 80,6. Скончались 46 больных, в том числе двое за последние сутки. Всего выписали 3 тыс. 383 пациента (+72). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека.
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Всего на сегодня в больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 11 тыс. 465 человек, из них 1 тыс. 7 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 260 пациентов, включая 175 несовершеннолетних. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 13 тыс. 23 жителя, в том числе 706 детей.
В обсерваторах на территории девяти муниципалитетов изолированы 3 тыс. 219 человек. За время их работы у 66 человек выявили коронавирус.
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