Количество заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тыс. человек

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 9 июня за сутки COVID-19 выявили у 89 человек

За минувший день в России коронавирус выявили у 8 тыс. 595 человек в 83 регионах, при этом у 38% из них болезнь протекала без симптомов, написал RT. 171 пациент умер и 11 тыс. 709 выздоровели.

Больше всего человек заразилось в Москве (1 тыс. 572), Московской области (739) и Санкт-Петербурге (318). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (187), Дагестане (107), Краснодарском крае (89) и на Ставрополье (86). Одинаковое количество зараженных в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по 75.

Всего в России вирус диагностировали у 485 тыс. 253 человек в 85 регионах, из них 6 тыс. 142 скончались и 242 тыс. 397 выздоровели.

Оперштаб Кубани рассказал, что среди заболевших в крае 51 женщина и 38 мужчин, среди них девять детей. Больше всего людей заболело в Краснодаре (19) и в Кавказском районе (13), остальные случаи распределились так:

  • 9 — в Тихорецком районе;
  • 7 — в Сочи;
  • по 6 — в Гулькевичском и Белореченском районах;
  • по 5 — в Армавире и Тбилисском районе;
  • по 3 — в Туапсе и Кущевском районе;
  • по 2 — в Выселковском и Северском районах;
  • по 1 — в Кореновском, Калининском, Павловском, Крыловском, Красноармейском, Темрюкском, Курганинском, Апшеронском районах и Горячем Ключе.

Среди зараженных два пятилетних ребенка из Краснодара, 13-летний, пятилетний и годовалый — в Кавказском районе, двухлетний — в Северском районе, восьмилетний — в Сочи, 11-летний — в Кущевском и 16-летний — в Туапсинском районе. Самому старшему пациенту 89 лет.

Таким образом, всего в Краснодарском крае число заболевших достигло 4 тыс. 574. На 100 тыс. населения показатель заболеваемости составляет 80,6. Скончались 46 больных, в том числе двое за последние сутки. Всего выписали 3 тыс. 383 пациента (+72). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 24 человека.

Читайте также:

Всего на сегодня в больницы региона с подозрением на коронавирус обратились 11 тыс. 465 человек, из них 1 тыс. 7 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 260 пациентов, включая 175 несовершеннолетних. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 13 тыс. 23 жителя, в том числе 706 детей.

В обсерваторах на территории девяти муниципалитетов изолированы 3 тыс. 219 человек. За время их работы у 66 человек выявили коронавирус.

Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Комсомольском микрорайоне Краснодара вдвое увеличат детский сад
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Дунайскую
В центре Краснодара задержали парня, который пытался скрыться от полиции на тонированной Priora. Это его 13-е нарушение за год
На Кубани умерли два пациента с коронавирусом, одному из них было 38 лет
Количество заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тыс. человек
Путин подписал закон о создании базы данных, в которой будут сведения обо всех россиянах

Лента новостей

Реклама на портале