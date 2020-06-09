Количество заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4,5 тыс. человек

В Краснодарском крае 9 июня за сутки COVID-19 выявили у 89 человек

За минувший день в России коронавирус выявили у 8 тыс. 595 человек в 83 регионах, при этом у 38% из них болезнь протекала без симптомов, написал RT. 171 пациент умер и 11 тыс. 709 выздоровели.

Больше всего человек заразилось в Москве (1 тыс. 572), Московской области (739) и Санкт-Петербурге (318). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных — в Ростовской области (187), Дагестане (107), Краснодарском крае (89) и на Ставрополье (86). Одинаковое количество зараженных в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии — по 75.