Аварию на Ейском групповом водопроводе устранили

Вечером 8 июня специалисты завершили ремонт трубы на Ейском групповом водопроводе

Напомним, утром 8 июня произошла авария на Ейском групповом водопроводе (ЕГВ) на трубе МВ-1 диаметром 820 мм. Там образовалась трещина размером 500 мм на 70 мм. Из-за этого в Ейском районе напор воды снизили на 70%. Отремонтировать трубу планировали к 17:00.

Накануне вечером в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что рабочие устранили прорыв на трубе МВ-1. Ее отремонтировали и установили стальную накладку. После ремонта водоснабжение постепенно начали восстанавливать в полном объеме. Планировалось, что весь процесс займет несколько часов, так как водопровод снабжает ряд районов — Ейский, Ленинградский, Щербиновский, Староминский и Кущевский, а также Азовский район Ростовской области.