Аварию на Ейском групповом водопроводе устранили

Краснодарский край

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Вечером 8 июня специалисты завершили ремонт трубы на Ейском групповом водопроводе

Напомним, утром 8 июня произошла авария на Ейском групповом водопроводе (ЕГВ) на трубе МВ-1 диаметром 820 мм. Там образовалась трещина размером 500 мм на 70 мм. Из-за этого в Ейском районе напор воды снизили на 70%. Отремонтировать трубу планировали к 17:00.

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Накануне вечером в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что рабочие устранили прорыв на трубе МВ-1. Ее отремонтировали и установили стальную накладку.

После ремонта водоснабжение постепенно начали восстанавливать в полном объеме. Планировалось, что весь процесс займет несколько часов, так как водопровод снабжает ряд районов — Ейский, Ленинградский, Щербиновский, Староминский и Кущевский, а также Азовский район Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в конце мая на еще одном аварийном водопроводе, — Троицком (ТГВ) — ввели новую ветку взамен наиболее старого участка. Ранее на нем часто происходили аварии, из-за чего без воды оставались Новороссийск, Геленджик и Крымский район.

Водоснабжение Ейский район ЖКХ

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