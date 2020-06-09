В Анапе стартовал сезон фонтанов

В Анапе с 9 июня начали работать несколько городских фонтанов

В Краснодарском крае до 21 июня действует карантин, но с некоторыми послаблениями. Например, с 6 июня открылись парки и набережные, возобновили работу кафе, у которых есть веранда или летник, заработали стадионы и некоторые тренажерные залы. Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев разрешил открыться пляжам, если им позволил Роспотребнадзор.

Накануне на курорте заработал светомузыкальный комплекс возле здания администрации, фонтаны на бульваре Евскина и парке «Ореховая роща». Планируется, что сегодня включат «Сердце влюбленных» на бульваре Гудовича, а в ближайшие дни заработают фонтаны возле памятника Ленину и «Жемчужина Анапы» рядом с «Парк-Отелем», сообщили в пресс-службе мэрии.

Посетить зоны отдыха и посмотреть на фонтаны можно в любое время, соблюдая социальную дистанцию.