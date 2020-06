В Тимашевске загорелась газовая труба недалеко от школы, три человека пострадали

View this post on Instagram

Произошло возгорание газовой трубы в районе 11 школы (пересечение улиц Степанова - Интернациональная). На данный момент ведутся ремонтные работы, ситуация находится под контролем. Все специализированные службы на месте. Будьте внимательны и осторожны!