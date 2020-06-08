В Тимашевске загорелась газовая труба недалеко от школы, три человека пострадали
В Тимашевске 8 июня произошла разгерметизация с последующим возгоранием газовой трубы
Сообщение о пожаре в Тимашевске по улице Интернациональная диспетчеру поступило в 15:37. Пожарные прибыли на место в 15:46 и установили, что разгерметизировалась газовая труба, в следствие чего произошел пожар. Общая площадь пожара составила 5 кв. м. В 15:47 возгорание было локализовано, а в 15:48 ликвидировано.
Читайте также:
В тушении участвовали две спецмашины и семь спасателей, есть пострадавшие, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По информации пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю, сотрудники коммерческой организации занимались подготовительными работами для ремонта газовой трубы. В результате возгорания пострадали три человека в возрасте от 40 до 56 лет. Их доставили в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
«В настоящее время на месте работает следователь территориального следственного отдела. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в пресс-службе ведомства.
Как уточнил в своем инстаграм-аккаунте мэр Тимашевска Николай Панин, инцидент произошел на пересечении улиц Степанова и Интернациональная, в районе школы №11.
Напомним, в мае на Кубани случился ряд пожаров. Так, в начале мая под Краснодаром произошел пожар на ферме, который тушили более шести часов. 13 мая в Анапе загорелись плавни, в Апшеронске 16 мая из-за пожара в жилом доме эвакуировали 20 человек, еще один погиб. 17 мая в краевой столице произошло сразу два пожара — загорелась трава на площади 500 кв. метров и сгорел строящийся спорткомплекс. 29 мая загорелось здание на улице Рашпилевской, а 30 мая загорелись дом и хозпостройка, один человек пострадал.