Кадыров раздаст по 50 тыс. рублей чеченским женихам, у которых из-за кризиса нет денег на выкуп невесты

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 июня поручил раздать деньги жителям республики, которые из-за пандемии не могут выкупить невесту

Пресс-служба Духовного управления мусульман Чечни в своем инстаграме сообщила, что фонд Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит женихам деньги для выкупа 207 невест. Глава республики поручил сформировать во всех районах списки желающих жениться, но имеющих трудности с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей для выкупа невест.

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«Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины — собирается круг только самых близких и родных», — говорится в сообщении. Планируется, что свадьбы в таком формате будут проходить до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка в регионе — то есть до особого распоряжения Кадырова.

Напомним, еще в 2010 году Кадыров заявил, что умыкание невест не только противоречит правилам ислама, но и не имеет ничего общего с чеченскими традициями и обычаями. Глава республики добавил, что хочет искоренить эту традицию и запретил чеченцам воровать девушек, чтобы жениться на них.