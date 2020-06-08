Кадыров раздаст по 50 тыс. рублей чеченским женихам, у которых из-за кризиса нет денег на выкуп невесты
Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 июня поручил раздать деньги жителям республики, которые из-за пандемии не могут выкупить невесту
Пресс-служба Духовного управления мусульман Чечни в своем инстаграме сообщила, что фонд Ахмата-Хаджи Кадырова выплатит женихам деньги для выкупа 207 невест. Глава республики поручил сформировать во всех районах списки желающих жениться, но имеющих трудности с финансами. Все они получат по 50 тыс. рублей для выкупа невест.
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«Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины — собирается круг только самых близких и родных», — говорится в сообщении.
Планируется, что свадьбы в таком формате будут проходить до тех пор, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка в регионе — то есть до особого распоряжения Кадырова.
Напомним, еще в 2010 году Кадыров заявил, что умыкание невест не только противоречит правилам ислама, но и не имеет ничего общего с чеченскими традициями и обычаями. Глава республики добавил, что хочет искоренить эту традицию и запретил чеченцам воровать девушек, чтобы жениться на них.
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В октябре того же года в Чечене ввели штраф за попытку умыкания невесты — 1 млн рублей. В 2011-м Кадыров раскритиковал и уволил главу села и имама мечети, благословивших похищение невесты.
А в 2014 году Рамзан Кадыров заявил, что в Чечне искоренены случаи похищения невест.
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