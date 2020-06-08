«ЮгСтройИнвест» сдал 22 литер в «Губернском» раньше срока

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала новый многоквартирный дом, построенный с использованием счетов эскроу

Микрорайон «Губернский» пополнился новыми жильцами. Собственники уже могут получить ключи от квартир в удобное для них время и с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Рядом с домом находятся наземные парковки, зеленые скверы, благоустроенные аллеи, спортивные площадки и места для семейного отдыха. Благодаря такому подходу жители микрорайона чувствуют себя уютно не только в своей квартире, но и за ее пределами.

Читайте также:

«Мы понимаем, что покупка жилья — важное событие для людей, и стараемся сдавать дома раньше срока. Нам важно, чтобы жизнь новоселов в наших микрорайонах была комфортной. Поэтому в 22 литере мы применили современную дизайнерскую отделку холлов. Приятно, что наши новоселы уже оценили это новшество. В каждом дворе мы стараемся продумать новый формат благоустройства, чтобы детишкам было интересно играть на площадках, а взрослым нравилось здесь отдыхать. От всей души желаю нашим новоселам легкого ремонта и счастливой жизни в микрорайоне “Губернский”», — сказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.

Читайте также:

За 17 лет работы компания построила и сдала раньше срока 179 многоквартирных домов. Среди покупателей квартир «ЮгСтройИнвест» в основном молодые семьи. В «Губернском» работает современная школа на 1550 мест и два детсада. Во дворе 22 литера расположена детская игровая площадка и крытая мангальная зона для семейного отдыха.

Как сообщали Юга.ру 3 июня, «ЮгСтройИнвест» приобрел в Краснодаре инвестиционно-привлекательный участок площадью более 40 га. Он расположен в районе ТРЦ «Красная Площадь», на нем группа компаний планирует построить новый семейный квартал «Достояние».

ГК «ЮгСтройИнвест» Жилье Строительство

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Туапсе установили температурный рекорд
Власти Краснодара рассказали, в каких детсадах откроются дежурные группы
Краснодарка с коронавирусом умерла в инфекционной больнице
На Кубани за сутки коронавирусом заболело почти в 4 раза больше людей, чем выздоровело
Внедорожник врезался в магазин в центре Краснодара
В Адыгее в июле собираются открыть мост через реку Белую

Лента новостей

Реклама на портале