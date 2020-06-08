«ЮгСтройИнвест» сдал 22 литер в «Губернском» раньше срока
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» сдала новый многоквартирный дом, построенный с использованием счетов эскроу
Микрорайон «Губернский» пополнился новыми жильцами. Собственники уже могут получить ключи от квартир в удобное для них время и с соблюдением всех противоэпидемических мер.
Рядом с домом находятся наземные парковки, зеленые скверы, благоустроенные аллеи, спортивные площадки и места для семейного отдыха. Благодаря такому подходу жители микрорайона чувствуют себя уютно не только в своей квартире, но и за ее пределами.
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«Мы понимаем, что покупка жилья — важное событие для людей, и стараемся сдавать дома раньше срока. Нам важно, чтобы жизнь новоселов в наших микрорайонах была комфортной. Поэтому в 22 литере мы применили современную дизайнерскую отделку холлов. Приятно, что наши новоселы уже оценили это новшество. В каждом дворе мы стараемся продумать новый формат благоустройства, чтобы детишкам было интересно играть на площадках, а взрослым нравилось здесь отдыхать. От всей души желаю нашим новоселам легкого ремонта и счастливой жизни в микрорайоне “Губернский”», — сказал заместитель гендиректора ГК «ЮгСтройИнвест» Андрей Анашкин.
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За 17 лет работы компания построила и сдала раньше срока 179 многоквартирных домов. Среди покупателей квартир «ЮгСтройИнвест» в основном молодые семьи. В «Губернском» работает современная школа на 1550 мест и два детсада. Во дворе 22 литера расположена детская игровая площадка и крытая мангальная зона для семейного отдыха.
Как сообщали Юга.ру 3 июня, «ЮгСтройИнвест» приобрел в Краснодаре инвестиционно-привлекательный участок площадью более 40 га. Он расположен в районе ТРЦ «Красная Площадь», на нем группа компаний планирует построить новый семейный квартал «Достояние».