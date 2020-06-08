«ЮгСтройИнвест» сдал 22 литер в «Губернском» раньше срока

Микрорайон «Губернский» пополнился новыми жильцами. Собственники уже могут получить ключи от квартир в удобное для них время и с соблюдением всех противоэпидемических мер.

Рядом с домом находятся наземные парковки, зеленые скверы, благоустроенные аллеи, спортивные площадки и места для семейного отдыха. Благодаря такому подходу жители микрорайона чувствуют себя уютно не только в своей квартире, но и за ее пределами.