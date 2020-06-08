Футбольный клуб из Рио-де-Жанейро не продал «Краснодару» своего игрока за 20 млн евро
ФК «Васко да Гама» отказал «Краснодару» в продаже 17-летнего нападающего Таллеса Магно
Краснодарский клуб обратился с трансферным запросом по 17-летнему нападающему Таллесу Магно в ФК «Васко Да Гама» из Рио-де-Жанейро. За 100% прав на молодого игрока «быки» готовы были заплатить 20 млн евро, а также предоставить бразильцам несколько процентов от суммы последующей продаже спортсмена.
«Васко да Гама» долго не давал официальный ответ, после чего сообщил, что отказывается от переговоров с «Краснодаром», пишет Sports.ru со ссылкой на издание Esporte News Mundo.
При этом бразильский клуб предложил черно-зеленым другого игрока — 21-летнего нападающего Маррони, который в 48 матчах забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Напомним, 5 июня старший тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев сообщил, что Сергей Матвеев по семейным обстоятельствам больше не сможет тренировать игроков. Теперь этим будет заниматься 56-летний Игорь Захаряк, который ранее руководил клубами ФНЛ и ПФЛ — калининградской «Балтикой» и саратовским «Соколом». Кроме того, сам Мусаев собирается к возобновлению чемпионата завершить обучение на категорию Pro.
Все материалы по теме: