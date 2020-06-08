Под Анапой мужчину засыпало землей на дне траншеи
В селе Витязево 7 июня спасатели помогли мужчине, которого на работе засыпало землей
В Витязево 33-летний мужчина проводил работы на дне траншеи, когда произошел обвал грунта. В результате рабочего зажало опалубкой к стене и засыпало землей. Самостоятельно выбраться он не мог.
На место приехали спасатели, достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи, сообщили накануне в пресс-службе МБУ «Служба Спасения» Анапы в инстаграме.
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В селе Витязево спасатели извлекли из-под завала 33-летнего мужчину. Мужчина проводил работы на дне траншеи, когда внезапно произошел обвал грунта. В результате рабочий оказался зажат опалубкой к стене и засыпан землей. Самостоятельно выбраться он не мог. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.
Напомним, в августе 2019-го анапские спасатели помогли четверым туристам на катамаране, которых ветром унесло в море.