Под Анапой мужчину засыпало землей на дне траншеи

В селе Витязево 7 июня спасатели помогли мужчине, которого на работе засыпало землей

В Витязево 33-летний мужчина проводил работы на дне траншеи, когда произошел обвал грунта. В результате рабочего зажало опалубкой к стене и засыпало землей. Самостоятельно выбраться он не мог.

На место приехали спасатели, достали пострадавшего и передали его сотрудникам скорой помощи, сообщили накануне в пресс-службе МБУ «Служба Спасения» Анапы в инстаграме.