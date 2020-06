Под Анапой мужчину засыпало землей на дне траншеи

View this post on Instagram

В селе Витязево спасатели извлекли из-под завала 33-летнего мужчину. Мужчина проводил работы на дне траншеи, когда внезапно произошел обвал грунта. В результате рабочий оказался зажат опалубкой к стене и засыпан землей. Самостоятельно выбраться он не мог. Прибывшие на место вызова спасатели извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.