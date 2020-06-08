Краснодарцы смогут пожаловаться в режиме онлайн на незаконную обрезку и вырубку деревьев
Мэрия Краснодара 7 июня сообщила, что теперь у них на сайте можно пожаловаться на нарушения при уходе за деревьями
Пожаловаться о фактах предполагаемых нарушений обрезки, вырубки и высадки городских деревьев можно на сайте krd.ru, в разделе «Общественный мониторинг за зелеными насаждениями Краснодара». Там необходимо заполнить электронную форму и, при желании, прикрепить фотографии. Это напрямую попадет к специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии».
В обращении необходимо указать свое имя, электронную почту и телефон для обратной связи, тип предполагаемого нарушения (обрезка, вырубка, посадка дерева), дату нарушения, адрес, координаты или прочие ориентиры для определения местонахождения проблемного дерева. Можно прикрепить ссылку на фотографию, загруженную в облачный сервис (облако «Google диск», «Яндекс.Диск» и другие), а также оставить краткий комментарий о нарушении.
«История с обрезкой деревьев в городе действительно актуальна, она у меня на контроле. Мы привлекаем подрядчиков к административной ответственности, выписываем штрафы, вносим в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Потому что они выигрывают контракт по требованиям, которые мы предъявляем, а на работу направляют людей, которые не отвечают квалификационным требованиям», — говорил глава Краснодара Евгений Первышов еще 28 мая на своем онлайн-брифинге.
Сейчас в мэрии рассматривают возможность создания единой службы, которая бы занималась обрезкой и озеленением города в целом. По словам Первышова, этот вопрос изучают юристы, так как за обрезку ветвей и снос аварийных деревьев сейчас отвечают не только городские структуры, но и другие организации — например, ресурсоснабжающие. Для контроля за ситуацией также хотят создать общественный совет при МКУ «Центр озеленения и экологии».
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Напомним, в сентябре 2019 года в детсаду упавшее дерево насмерть придавило ребенка, после чего Первышов поручил провести полную инвентаризацию всех деревьев на муниципальной земле.
В январе в Краснодар из Германии доставили инструменты для обследования деревьев — арботом и резистограф. С их помощью будут проводить комплексную диагностику деревьев, чтобы определить, в каком состоянии находится ствол, есть ли внутренние заболевания и может ли дерево упасть при сильном порыве ветра. Также инструмент позволяет спрогнозировать состояние дерева в будущем.
Позже власти Краснодара рассказали, что в 2019 году в городе срубили 12 тыс. деревьев, признанных аварийными и опасными. Однако сразу заявили, что вместо них хотят посадить 20 тыс. новых.