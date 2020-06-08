Краснодарцы онлайн смогут пожаловаться на незаконную обрезку и вырубку деревьев

Мэрия Краснодара 7 июня сообщила, что теперь у них на сайте можно пожаловаться на нарушения при уходе за деревьями

Пожаловаться о фактах предполагаемых нарушений обрезки, вырубки и высадки городских деревьев можно на сайте krd.ru, в разделе «Общественный мониторинг за зелеными насаждениями Краснодара». Там необходимо заполнить электронную форму и, при желании, прикрепить фотографии. Это напрямую попадет к специалистам МКУ «Центр озеленения и экологии».

В обращении необходимо указать свое имя, электронную почту и телефон для обратной связи, тип предполагаемого нарушения (обрезка, вырубка, посадка дерева), дату нарушения, адрес, координаты или прочие ориентиры для определения местонахождения проблемного дерева. Можно прикрепить ссылку на фотографию, загруженную в облачный сервис (облако «Google диск», «Яндекс.Диск» и другие), а также оставить краткий комментарий о нарушении. «История с обрезкой деревьев в городе действительно актуальна, она у меня на контроле. Мы привлекаем подрядчиков к административной ответственности, выписываем штрафы, вносим в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Потому что они выигрывают контракт по требованиям, которые мы предъявляем, а на работу направляют людей, которые не отвечают квалификационным требованиям», — говорил глава Краснодара Евгений Первышов еще 28 мая на своем онлайн-брифинге.

Сейчас в мэрии рассматривают возможность создания единой службы, которая бы занималась обрезкой и озеленением города в целом. По словам Первышова, этот вопрос изучают юристы, так как за обрезку ветвей и снос аварийных деревьев сейчас отвечают не только городские структуры, но и другие организации — например, ресурсоснабжающие. Для контроля за ситуацией также хотят создать общественный совет при МКУ «Центр озеленения и экологии».