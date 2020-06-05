В Краснодаре умерла женщина с коронавирусом

Напомним, за сутки в Краснодарском крае коронавирус диагностировали у 83 человек, а всего количество выявленных случаев COVID-19 в регионе увеличилось до 4 тыс. 231. В России к 5 июня заражены 449 тыс. 834 человек, из них 5 тыс. 528 умерли и 212 тыс. 680 выздоровели.

На Кубани за последнюю неделю скончались 10 человек, всего умерших 41 . Оперштаб края рассказал, что 5 июня стало известно о смерти 45-летней жительницы краевой столицы. Женщина заболела 1 мая, у нее стала повышаться температура тела до 38 °C, появился кашель. Через три дня пациентку госпитализировали в горбольницу № 1. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию, острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. Из-за этого женщину перевели в реанимацию, с 16 мая она находилась на ИВЛ. 26 мая ее перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу. Несмотря на все усилия врачей, спасти пациентку не удалось.