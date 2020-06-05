5 июня «МегаФон» сообщил о запуске платформы «МегаФон Подкасты» для iOS или Android

В приложениях доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик. Прослушивание звукового контента в удобное время и во время повседневных дел сделало подкасты популярными во всем мире, и их востребованность растет. По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория подкастов в России составила 5,1 млн человек, в 2020 году прогнозируется ее рост вдвое до 10,5 млн.

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В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от Arzamas, образовательные проекты TED и BBC — всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые доступны бесплатно. Пользователи могут оформить к расширенной части сервиса. Помимо бесплатного интернет-трафика при использовании приложения, премиальный доступ позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится с мобильного счета абонента и составляет 5 рублей в день.

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