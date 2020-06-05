«МегаФон» запустил свой сервис подкастов. Их можно слушать, не тратя мобильный трафик
5 июня «МегаФон» сообщил о запуске платформы «МегаФон Подкасты» для iOS или Android
В приложениях доступны сотни тематических подкастов, лекций и аудиостатей, загружать и прослушивать которые можно, не расходуя мобильный трафик.
Прослушивание звукового контента в удобное время и во время повседневных дел сделало подкасты популярными во всем мире, и их востребованность растет. По данным IAB Russia в 2019 году ежемесячная аудитория подкастов в России составила 5,1 млн человек, в 2020 году прогнозируется ее рост вдвое до 10,5 млн.
Онлайн-кинотеатры, лекции и книги о культуре:
В базовой версии «МегаФон Подкасты» собраны аудиозаписи известных авторов: юмористические шоу Joe Rogan Experience и «Лайфхакер», популярные лекции по литературе и искусству от Arzamas, образовательные проекты TED и BBC — всего более 200 подкастов в 11 категориях, которые доступны бесплатно.
Пользователи могут оформить к расширенной части сервиса. Помимо бесплатного интернет-трафика при использовании приложения, премиальный доступ позволяет слушать аудиостатьи, лекции и обзоры мировых литературных бестселлеров, многие из которых еще не переведены на русский язык. Оплата подписки производится с мобильного счета абонента и составляет 5 рублей в день.
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«Сегодня подкасты в РФ переживают второе рождение. 10 лет назад их записывали преимущественно энтузиасты, сейчас же рынок формируют СМИ и профессиональные авторы, которые создают качественный контент. Будучи удобным аудиосервисом, “МегаФон Подкасты” органично дополнит уже существующую линейку мультимедийных услуг компании — “МегаФон ТВ”, “МегаФон Пресса” и “МегаФон Образование”», —пояснил гендиректор МегаЛабс Андрей Кушнарев.
«МегаФон Подкасты» уже доступны для загрузки в Google Play Market и Apple AppStorе. Пользователи могут воспроизводить записи в ускоренном режиме и сохранять их в память смартфона для прослушивания без интернета. При использовании нескольких устройств коллекция подкастов и история прослушиваний сохраняется в учетной записи абонента.