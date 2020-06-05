«ЕвроХим» запланировал сеть образовательных центров в регионах РФ

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает сеть образовательных центров поддержки одаренных школьников в разных регионах РФ, где присутствуют компании «ЕвроХим» и «СУЭК». В ЮФО один из них был открыт в Невинномысске Ставропольского края осенью 2017 года. Проект был реализован совместными усилиями администрации Невинномысска, фонда Мельниченко и МХК «ЕвроХим».

Стройку планируется закончить в декабре 2021-го. Ее стоимость оценивается в 1 млрд рублей, финансирование будет осуществляться на частные средства.

В то же время в Белореченске и Белореченском районе ООО «ЕвроХим-БМУ» оборудовал классы уже существующих школ. Для них было приобретено дополнительное современное интерактивное оборудование, инструментарий, химреагенты и пособия. Для профориентационной работы и популяризации химии и физики молодые специалисты компании проводят открытые уроки, где показывают занимательные опыты и рассказывают о перспективах работы в «ЕвроХиме».

«ЕвроХим-БМУ» также ведет раннюю профориентацию в школах и организует встречи с учащимися с 8 класса. Молодые специалисты раскрывают особенности своих профессий и рассказывают о том, как школьникам получить нужные знания. Также волонтеры компании советуют, в какие учебные заведения поступать и какие направления подготовки выбрать приоритетными. В профориентационных встречах участвуют и представители одного из вузов-партнеров — Южно-российского государственного политехнического университета им. М. И. Платова.

Также в рамках целевой подготовки и для выявления наиболее талантливых абитуриентов Новочеркасский политех тестирует школьников по физике и математике. Ежегодно на программы целевой подготовки из Белореченска и Белореченского района направляются 8-12 человек.