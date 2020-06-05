Количество пострадавших от урагана в Чечне увеличилось до 23

МЧС рассказало, что от урагана в Чечне пострадали 23 человека и повредились крыши 33 домов

Напомним, вечером 3 июня на Чечню обрушился ураганный ветер с ливнем и градом. Во время непогоды валились деревья, падали рекламные щиты. Ураган срывал кровлю домов, повреждал линии элекетропередачи и газопроводы. Глава республики Рамзан Кадыров рассказал, что во время стихии в республике пострадали 11 человек.

Сегодня стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 23. Также повредились крыши 33 домов, в том числе школ, торговых объектов и здание сельской администрации. В Грозном, Аргуне и Курчалоевском, Гудермесском, Грозненском районах произошли многочисленные обрывы линий электропередач, сообщили накануне в пресс-службе МЧС республики.

По данным «Кавказского Узла», один житель Кабардино-Балкарии погиб, один житель Чечни находится в тяжелом состоянии, а АО «Чеченэнерго» объявило в некоторых районах республики, где отключили свет, режим повышенной готовности. Издание отмечает, что жители Северного Кавказа сразу после урагана раскритиковали медлительность властей.