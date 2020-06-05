Количество пострадавших от урагана в Чечне увеличилось до 23
МЧС рассказало, что от урагана в Чечне пострадали 23 человека и повредились крыши 33 домов
Напомним, вечером 3 июня на Чечню обрушился ураганный ветер с ливнем и градом. Во время непогоды валились деревья, падали рекламные щиты. Ураган срывал кровлю домов, повреждал линии элекетропередачи и газопроводы. Глава республики Рамзан Кадыров рассказал, что во время стихии в республике пострадали 11 человек.
Сегодня стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 23. Также повредились крыши 33 домов, в том числе школ, торговых объектов и здание сельской администрации. В Грозном, Аргуне и Курчалоевском, Гудермесском, Грозненском районах произошли многочисленные обрывы линий электропередач, сообщили накануне в пресс-службе МЧС республики.
По данным «Кавказского Узла», один житель Кабардино-Балкарии погиб, один житель Чечни находится в тяжелом состоянии, а АО «Чеченэнерго» объявило в некоторых районах республики, где отключили свет, режим повышенной готовности. Издание отмечает, что жители Северного Кавказа сразу после урагана раскритиковали медлительность властей.
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В МЧС России по ЧР сообщили о разрушениях из-за накрывшего республику шторма Оперативно-дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЧР проводит сбор информации о последствиях прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Ведётся взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами городских округов и муниципальных районов. По состоянию на 20.20 в результате прохождения дождя и сильного ветра произошли следующие повреждения: г. Грозный, Старопромысловский район, ул. Шевская 129 повреждена кровля СОШ-49, около 400 кв. г. Урус-Мартан, ул. Кадырова 33 повреждена кровля 5-ти этажного жилого дома около 400 кв. г. Гудермес, ул. Терешковой, 7 частично повреждена кровля 5-ти этажного жилого дома около 20 кв. м. Необходимо отметить, что это предварительные данные и сбор информации продолжается. Информация о пострадавших уточняется.