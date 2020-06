Количество пострадавших от урагана в Чечне увеличилось до 23

View this post on Instagram

В МЧС России по ЧР сообщили о разрушениях из-за накрывшего республику шторма Оперативно-дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по ЧР проводит сбор информации о последствиях прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений. Ведётся взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами городских округов и муниципальных районов. По состоянию на 20.20 в результате прохождения дождя и сильного ветра произошли следующие повреждения: г. Грозный, Старопромысловский район, ул. Шевская 129 повреждена кровля СОШ-49, около 400 кв. г. Урус-Мартан, ул. Кадырова 33 повреждена кровля 5-ти этажного жилого дома около 400 кв. г. Гудермес, ул. Терешковой, 7 частично повреждена кровля 5-ти этажного жилого дома около 20 кв. м. Необходимо отметить, что это предварительные данные и сбор информации продолжается. Информация о пострадавших уточняется.