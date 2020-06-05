В Новороссийске реконструируют пруд, где живут рыбы и красноухие черепахи

В Новороссийске 4 июня проверили состояние пруда в парке им. Фрунзе и решили сделать его реконструкцию

Во время мониторинга специалисты установили, что состояние пруда удовлетворительное, мусора нет, а поврежденный камыш зачищен. Пруд подпитывается поверхностными и подпочвенными водами, из-за дождливой погоды уровень воды поднялся и ее достаточно для его обитателей: красноухих черепах и рыб.

Отмечается, что вода в пруду мутная, сказывается илистое покрытие дна и наличие продуктов жизнедеятельности черепах, однако на качество жизни животных это не влияет.

По проекту реконструкции парка им. Фрунзе пруд останется и его реконструируют на первом этапе: там изменят габариты чаши и построят новый мост, который свяжет прогулочную аллею и терассу над прудом. Также специалисты очистят дно, организуют фильтрацию воды и приток свежей воды. На время реконструкции рыб и черепах из пруда переместят в резервуар либо в другие места.

Кроме того, вокруг пруда организуют зону отдыха, а в отделке планируют использовать современные экологичные материалы, сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.