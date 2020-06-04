В Сочи обещают сдать восемь долгостроев до конца года

В администрации Сочи 4 июня сообщили, что до конца года 1 тыс. 660 дольщиков получат квартиры в восьми долгостроях

Напомним, в конце ноября 2019 года власти Сочи пообещали к 2021 году «свести к нулю» число обманутых дольщиков.

4 июня 2020 года в пресс-службе мэрии курорта сообщили, что в этом году будет сдано в эксплуатацию восемь проблемных объектов. Так, в августе планируется завершить все строительно-монтажные работы в долгостроях переулка Трунова, 7. Там ждут новоселья 185 семей.

Долгострой на улице Пасечной, 30 также находится в числе первоочередных объектов. Ключи от квартир там ждут 117 дольщиков. Для новостройки уже заключены договоры на технологическое присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, канализования и газоснабжения, идут работы по усилению конструкций.

На улице Ленина по соглашению с администрацией Сочи и компанией-инвестором ведется достройка ЖК «Курортный». Уже завершены работы по возведению конструктива, устройству фасадов, прокладке внутренних инженерных сетей и обустройству мест общего пользования в 12 домах комплекса. Там получат жилье 426 семей.

За счет средств Фонда содействия в защите прав граждан-участников долевого строительства Краснодарского края планируется удовлетворить требования людей, вложивших деньги в строительство ЖК «Ида» по улице Санаторной и ЖК «Сочи Абсолют» по улице Островского.

Ранее Юга.ру сообщали, что в ЖК «Сочи Абсолют» на 225 квартир приходится 245 дольщиков, сам комплекс строят с 2012 года.