В Анапе собираются отремонтировать пять дорог
Власти Анапы 3 июня сообщили, что им выделили деньги на ремонт пяти дорог
На выполнение работ выделят 127,2 млн рублей из краевого бюджета и еще 6,6 млн рублей — из местного. Администрация курорта накануне заключила соглашение о предоставлении субсидий. В городе починят следующие дороги:
- улица имиени Ивана Голубца от Трудящихся до Крылова;
- улица Терская от Таманской до Астраханской;
- улица Владимирская от Крымской до Лермонтова и от дома № 93 до Ленина;
- улица Омелькова от Ленина до Астраханской;
- улица Тургенева от Папаницев до Таманской и от Ивана Голубца до Гребенской.
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Общая протяженность составит 6,6 км. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали 34 городские и сельские улицы, а до конца 2020-го планируется сделать еще 30 дорог. Работы по асфальтированию и замене бордюрного камня намерены выполнить до 30 ноября, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Анапы.
Дороги также ремонтируют и в Краснодаре. Например, в мае в краевой столице начали работы на улице Хакурате, ремонт на улице Речной около детского сада, перекрыли проезд к хутору Копанскому, а ремонт улицы Кореновской пообещали завершить к концу июля.