В Анапе собираются отремонтировать пять дорог

Краснодарский край

Распечатать

Власти Анапы 3 июня сообщили, что им выделили деньги на ремонт пяти дорог

На выполнение работ выделят 127,2 млн рублей из краевого бюджета и еще 6,6 млн рублей — из местного. Администрация курорта накануне заключила соглашение о предоставлении субсидий. В городе починят следующие дороги:

  • улица имиени Ивана Голубца от Трудящихся до Крылова;
  • улица Терская от Таманской до Астраханской;
  • улица Владимирская от Крымской до Лермонтова и от дома № 93 до Ленина; 
  • улица Омелькова от Ленина до Астраханской;
  • улица Тургенева от Папаницев до Таманской и от Ивана Голубца до Гребенской.

Читайте также:

Общая протяженность составит 6,6 км. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали 34 городские и сельские улицы, а до конца 2020-го планируется сделать еще 30 дорог. Работы по асфальтированию и замене бордюрного камня намерены выполнить до 30 ноября, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Анапы.

Дороги также ремонтируют и в Краснодаре. Например, в мае в краевой столице начали работы на улице Хакурате, ремонт на улице Речной около детского сада, перекрыли проезд к хутору Копанскому, а ремонт улицы Кореновской пообещали завершить к концу июля.

Анапа Дороги Ремонт дорог

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре на улице Калинина в 2021 году собираются открыть детсад с лифтом
На Кубани COVID-19 за сутки выявили у 80 человек, скончались два пациента
В Анапе собираются отремонтировать пять дорог
Под Краснодаром нашли погребение воина времен начала нашей эры
В Чечне из-за урагана пострадали 11 человек
В Краснодаре пять маршруток изменят схему движения из-за ремонта дороги

Лента новостей

Реклама на портале