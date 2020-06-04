В Анапе собираются отремонтировать пять дорог

Власти Анапы 3 июня сообщили, что им выделили деньги на ремонт пяти дорог

На выполнение работ выделят 127,2 млн рублей из краевого бюджета и еще 6,6 млн рублей — из местного. Администрация курорта накануне заключила соглашение о предоставлении субсидий. В городе починят следующие дороги: улица имиени Ивана Голубца от Трудящихся до Крылова;

улица Терская от Таманской до Астраханской;

улица Владимирская от Крымской до Лермонтова и от дома № 93 до Ленина;

улица Омелькова от Ленина до Астраханской;

улица Тургенева от Папаницев до Таманской и от Ивана Голубца до Гребенской.

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Общая протяженность составит 6,6 км. Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали 34 городские и сельские улицы, а до конца 2020-го планируется сделать еще 30 дорог. Работы по асфальтированию и замене бордюрного камня намерены выполнить до 30 ноября, сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Анапы.