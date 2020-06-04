В Чечне из-за урагана пострадали 11 человек

В Чечне 4 июня приступили к ликвидации последствий урагана, который начался накануне вечером

Вечером 3 июня на Чечню обрушился ураганный ветер, местами с ливнем и градом. Во время непогоды валились деревья, падали рекламные щиты. Ураган срывал кровлю домов, повреждал линии элекетропередачи и газопроводы. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем обращении во «ВКонтакте» вечером 3 июня.

«В результате сильного дождя и ветра, по предварительным данным, пострадали 11 человек, к сожалению, один в тяжелом состоянии, остальные получили ушибы, травмы», — цитирует его RT.

В республике создали оперативный штаб для ликвидации последствий. Кадыров добавил, что рано утром 4 июня начнут восстановительные работы.

«И еще очень важно, что ни одно медучреждение не было обесточено! По мере необходимости они переключались на резервные источники питания», — отметил глава Чечни.

Как писали Юга.ру, в этот же день на Кубани сохранялось экстренное предупреждение по непогоде. В МЧС рассказали о ливнях с грозами и градом, шквалистом ветре и подъеме уровня воды в реках.