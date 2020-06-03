По старинным легендам регионов Северного Кавказа создали комиксы

Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня, Вся Россия

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Молодые авторы и художники-иллюстраторы собрали во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа старинные национальные легенды и воссоздали их в формате комиксов

Серия из семи выпусков получила название «Легенды Северного Кавказа». Ее реализация стала возможна благодаря Инге Кузнецовой, которая в 2019 году победила в грантовом конкурсе молодежных инициатив, который стал одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«"Легенды Северного Кавказа" стали чем-то неизвестным, новым и крайне интересным. Когда я согласилась взяться за проект, я понимала, что это окажется трудоемким и масштабным событием для меня. Как раскрыть с помощью рисунка всю сюжетную линию? Как заинтересовать читателя? Легенды Северного Кавказа удивительны, они поражают своими историями. Они несут в себе скрытые ценности: каждая напоминает о важности верить, дружить, учиться, любить, быть честным, прививает умение быть сильным, преодолевать трудности ради своей цели, ценить время», — отметила художник проекта Диана Миронова.

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Она добавила, что «Легенды Северного Кавказа» заинтересуют любого, кому интересна история, а также всех, кто любит путешествовать и кому небезразличен регион.

Журнал будет распространяться в печатном виде в школах и детских поликлиниках. Также с комиксами о Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии — Алании и о Ставропольском крае можно познакомиться на сайте легендыскфо.рф.

Историк-любитель, исследователь адыгского (черкесского) этноса Виталий Штыбин прокомментировал порталу Юга.ру идею создания комиксов с легендами.

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«На мой взгляд, это отличная идея. Современный графический формат для популяризации культуры наиболее подходит и очень эффективен. Наряду с появлением музыкальных видеоклипов с качественным видеорядом и этнографическим компонентом, такие комиксы выводят популяризацию на новый качественный уровень. Надеюсь, таких проектов будет больше, а этот будет только расширяться», — сказал Штыбин.

адыги (черкесы) История Книги Комиксы Культурное наследие Литература

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