В Сочи мужчина избил беременную женщину, отчего она потеряла ребенка
В Сочи полицейские в июне задержали молодого человека, который избил женщину на девятом месяце беременности
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что мужчина несколько раз ударил женщину по животу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его заключили под стражу. При этом в ведомстве не рассказали никаких подробностей дела.
По данным «Российской газеты», инцидент произошел в Адлерском районе. 21-летний парень несколько раз ударил 23-летнюю девушку, которая находилась на девятом месяце беременности. Ребенок погиб в утробе матери. В полиции не уточнили, были ли молодые люди знакомы до трагедии и были ли они в отношениях.
Ранее Юга.ру рассказывали о другом инциденте, который произошел с беременной. В конце мая в Краснодаре пассажир с ножом напал на таксистку, которая была в положении.