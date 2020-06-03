В Сочи мужчина избил беременную женщину, отчего она потеряла ребенка

Краснодарский край

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В Сочи полицейские в июне задержали молодого человека, который избил женщину на девятом месяце беременности

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что мужчина несколько раз ударил женщину по животу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Его заключили под стражу. При этом в ведомстве не рассказали никаких подробностей дела.

По данным «Российской газеты», инцидент произошел в Адлерском районе. 21-летний парень несколько раз ударил 23-летнюю девушку, которая находилась на девятом месяце беременности. Ребенок погиб в утробе матери. В полиции не уточнили, были ли молодые люди знакомы до трагедии и были ли они в отношениях.

Ранее Юга.ру рассказывали о другом инциденте, который произошел с беременной. В конце мая в Краснодаре пассажир с ножом напал на таксистку, которая была в положении.

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