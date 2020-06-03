Награждение проходило онлайн. В отборочном туре участвовало 444 проекта, среди которых кампании Теле2, MacDonalds, Ikea, и ТАСС. Оценивали кейсы участников эксперты рынка — 250 членов жюри. Форум «Дело за малым!» назван лучшим проектом в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Лучшая реализация ивент-маркетинговой кампании». Оценки членов жюри можно увидеть на сайте фестиваля , чтобы самостоятельно посмотреть, в чем кейс форума превзошел остальных.

«Для корректной подачи, или, выражаясь профессионально, "упаковки" кейса в будущем, всегда можно обратиться к независимым экспертам. Они не входят в состав оргкомитета и могут оказать консультацию. На наших мероприятиях — бизнес-завтраках — мы и наши эксперты рассказывают, как правильно оформлять заявку на участие в фестивале и говорят о подводных камнях. Еще хороший вариант [победить в следующем фестивале — прим. Юга.ру] — изучить конкурентов и сделать правильные выводы, в соперничестве рождается продуктивность», — отметил президент фестиваля Silver Mercury Михаил Симонов.

«"Дело за малым!" — это лучший пример стратегической коммуникации между бизнесом и государством. В новых экономических условиях предприниматели РФ с особенным вниманием ждут новой форум. Провести главное бизнес-событие в критический для бизнеса год — это вопрос готовности к высокой степени ответственности. Форум состоится», — заявил руководитель Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Бизнес-форум в 2020 году состоится 16-17 октября. Подробности подготовки к событию организаторы не разглашают.