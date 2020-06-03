Оперштаб Кубани рассказал подробности о двух умерших пациентах с коронавирусом

Власти Краснодарского края 3 июня рассказали, что две новые смерти зараженных коронавирусом пациентов произошли в Лабинском и Усть-Лабинском районах

Напомним, за прошлые сутки на Кубани коронавирус подтвердили у 81 человека и теперь в регоине 4 тыс. 68 зараженых. Число летальных исходов в крае за день увеличилось на два и достигло 38 человек.

В оперштабе Кубани рассказали, что 14 мая в Лабинскую ЦРБ доставлили 71-летнюю женщину . У нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию и дыхательную недостаточность тяжелой степени. Анализ на коронавирус дал положительный результат. 20 мая состояние пациентки ухудшилось и ее подключили к аппарату ИВЛ, позже женщина умерла. Отмечается, что у пациентки были сопутствующие заболевания: хроническая сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Кроме того, в Усть-Лабинской ЦРБ скончался 51-летний мужчина . В региональном минздраве уточнили, что его доставили в больницу 28 мая, где у него подвердили коронавирус и двустороннюю полисегментарную пневмонию. С 31 мая состояние пациента резко ухудшилось, он находился на ИВЛ. Мужчина страдал сахарным диабетом.

Накануне Юга.ру писали, что в Краснодарском крае за сутки зарегистрировали три смерти. Все умершие скончались в Краснодаре.