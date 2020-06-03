На Кубани в конце рабочей недели будут грозы, дожди и град

В Краснодарском крае с 3 по 5 июня прогнозируются осадки и до 27 °C

По данным кубанского гидрометцентра, в Краснодаре 3 июня ожидается 21-23 °C. Вероятен кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

В Краснодарском крае в этот же день будет 20-25 °C, на Черноморском побережье — 17-22 °C. Местами пройдут кратковременные дожди и гроза, в отдельных районах будет ливень и град.