В Сочи неизвестный с ножом напал на подростка на автобусной остановке

Краснодарский край

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В центре Сочи неизвестный напал на 17-летнего подростка и несколько раз ударил его ножом

Нападение произошло накануне вечером на улице Гагарина на автобусной остановке «Кинотеатр "Родина"». Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что нападавший был неадекватен. Подростка с места ЧП госпитализировали врачи скорой помощи.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства РФ, выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи. 

Минувшей весной Юга.ру рассказывали, что в православную церковь Сочи 1 марта мужчина принес нож, вел себя неадекватно и нанес себе увечья.

Оружие Полиция Сочи

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