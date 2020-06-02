В Сочи неизвестный с ножом напал на подростка на автобусной остановке

В центре Сочи неизвестный напал на 17-летнего подростка и несколько раз ударил его ножом

Нападение произошло накануне вечером на улице Гагарина на автобусной остановке «Кинотеатр "Родина"». Очевидцы происшествия сообщили в соцсетях, что нападавший был неадекватен. Подростка с места ЧП госпитализировали врачи скорой помощи.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка в рамках действующего законодательства РФ, выясняются все обстоятельства произошедшего», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи.

Минувшей весной Юга.ру рассказывали, что в православную церковь Сочи 1 марта мужчина принес нож, вел себя неадекватно и нанес себе увечья.