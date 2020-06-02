В центре станицы под Краснодаром завершили ремонт улицы
В станице Старокорсунской в пригороде Краснодара в начале июня закончили ремонтные работы на улице Чонгарской
На участке улицы Чонгарской от Ленина до Пролетарской заменили асфальт, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
«При ремонте дороги идет не просто замена асфальта, а создание дополнительной инфраструктуры. Здесь сделали четыре остановочных площадки. Уже установили один новый остановочный павильон. Теперь необходимо найти возможность и к осени поставить оставшиеся три», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов 2 июня во время утреннего рабочего объезда.
В мэрии показали улицу до и после ремонта:
В пресс-службе городской администрации отметили, что по Чонгарской ходит автобус № 141А «Краснодарская ТЭЦ — станица Старокорсунская», ежедневно на этом маршруте работают 12 единиц транспорта. Также улица ведет к школе № 86.
Ремонтные работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году также планируется разработать проект строительства тротуара длиной 1,2 км по Чонгарской, от улицы Шевченко до Пролетарской.
Как писали Юга.ру, в 2019 году в станице благоустроили первую очередь Прохладного сквера. Там появились спортивные площадки и детский игровой комплекс.
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