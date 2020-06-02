В центре станицы под Краснодаром завершили ремонт улицы

Краснодарский край

Распечатать

В станице Старокорсунской в пригороде Краснодара в начале июня закончили ремонтные работы на улице Чонгарской

На участке улицы Чонгарской от Ленина до Пролетарской заменили асфальт, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

«При ремонте дороги идет не просто замена асфальта, а создание дополнительной инфраструктуры. Здесь сделали четыре остановочных площадки. Уже установили один новый остановочный павильон. Теперь необходимо найти возможность и к осени поставить оставшиеся три», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов 2 июня во время утреннего рабочего объезда.

В мэрии показали улицу до и после ремонта:

В пресс-службе городской администрации отметили, что по Чонгарской ходит автобус № 141А «Краснодарская ТЭЦ — станица Старокорсунская», ежедневно на этом маршруте работают 12 единиц транспорта. Также улица ведет к школе № 86.

Ремонтные работы провели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2020 году также планируется разработать проект строительства тротуара длиной 1,2 км по Чонгарской, от улицы Шевченко до Пролетарской.

Как писали Юга.ру, в 2019 году в станице благоустроили первую очередь Прохладного сквера. Там появились спортивные площадки и детский игровой комплекс. 

Благоустройство Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Владельцу и персоналу краснодарского бара «Архитектор» грозит штраф за карантинную вечеринку
В центре станицы под Краснодаром завершили ремонт улицы
В Сочи дали условный срок экс-полицейскому, который пьяным устроил тройное ДТП с пострадавшими
На хуторе Ленина под Краснодаром начали благоустраивать сквер
На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде
Власти Кубани: Трое пациентов с коронавирусом умерли в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на портале