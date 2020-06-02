В центре станицы под Краснодаром завершили ремонт улицы

В станице Старокорсунской в пригороде Краснодара в начале июня закончили ремонтные работы на улице Чонгарской

На участке улицы Чонгарской от Ленина до Пролетарской заменили асфальт, укрепили обочины, установили дорожные знаки и нанесли разметку.

«При ремонте дороги идет не просто замена асфальта, а создание дополнительной инфраструктуры. Здесь сделали четыре остановочных площадки. Уже установили один новый остановочный павильон. Теперь необходимо найти возможность и к осени поставить оставшиеся три», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов 2 июня во время утреннего рабочего объезда.

В мэрии показали улицу до и после ремонта: