Абоненты МТС в Краснодаре стали чаще обращаться к врачам дистанционно
МТС изучила цифровую активность краснодарцев и выяснила, что в мае жители краевой столицы обращались к врачам втрое чаще, чем в мае 2019 года
2 июня в пресс-службе МТС сообщили, что компания зафиксировала трехкратный рост запросов к сервисам телемедицины, в том числе — к приложению SmartMed. Чаще всего краснодарцам требовалась срочная консультация врача-терапевта. При этом еще месяц назад самыми востребованными цифровыми сервисами были онлайн-игры и дистанционное образование.
Двукратный рост обращений продемонстрировали и сервисы государственных услуг. Люди обращались к ним дистанционно вдвое чаще, чем в 2019 году. Это связано с подачей заявлений на различные соцвыплаты. Тенденция работать с государственными структурами дистанционно говорит о росте цифровой культуры и переходе к современным форматам взаимодействия.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
Краснодар по-прежнему лидирует по индексу цифровой активности среди городов-миллионеров в РФ. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных цифровых сервисов у краснодарцев выросла в 4-8 раз.
Для индекса цифровой активности МТС исследовала обезличенные данные о посещении абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений — как федеральных, так и региональных. Изучаемые ресурсы поделены на категории: соцсети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и стрим-сервисы, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.