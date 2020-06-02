Абоненты МТС в Краснодаре стали чаще обращаться к врачам дистанционно

МТС изучила цифровую активность краснодарцев и выяснила, что в мае жители краевой столицы обращались к врачам втрое чаще, чем в мае 2019 года

2 июня в пресс-службе МТС сообщили, что компания зафиксировала трехкратный рост запросов к сервисам телемедицины, в том числе — к приложению SmartMed. Чаще всего краснодарцам требовалась срочная консультация врача-терапевта. При этом еще месяц назад самыми востребованными цифровыми сервисами были онлайн-игры и дистанционное образование.

Двукратный рост обращений продемонстрировали и сервисы государственных услуг. Люди обращались к ним дистанционно вдвое чаще, чем в 2019 году. Это связано с подачей заявлений на различные соцвыплаты. Тенденция работать с государственными структурами дистанционно говорит о росте цифровой культуры и переходе к современным форматам взаимодействия.