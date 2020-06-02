Власти Кубани: три пациента с коронавирусом умерли в Краснодаре

В Краснодарском крае ко 2 июня количество умерших пациентов с подтвержденным COVID-19 достигло 36 человек

Один из них, мужчина 84 лет , поступил 18 мая в городскую больницу № 3. Коронавирус привел к развитию у него полисегментарной пневмонии с тяжелым течением. Кроме того, у пенсионера было заболевание легких, почек и сердца.

2 июня оперштаб края сообщил, что в Краснодаре скончались еще три человека с коронавирусом.

Напомним, за последние сутки в Краснодаре вывили инфекцию у 79 человек. Общее число зараженных достигло 3 тыс. 987 человек.

Также пневмония на фоне COVID-19 развилась у 77-летнего жителя Краснодара . 18 мая его госпиталазировали в краевую больницу № 2. В минздраве Кубани добавили, что мужчина имел несколько хронических заболеваний.

Третья пациентка, 69-летняя женщина , заболела 6 мая. Через шесть дней она обратилась в горбольницу № 1. У нее подтвердили коронавирус. С 26 мая она находилась в клинической инфекционной больнице на ИВЛ. У пенсионерки диагностировали пневмонию, острую дыхательную и сердечную недостаточность. Спасти ее не удалось.

Таким образом, общее число летальных исходов на Кубани достигло 36. Накануне оперштаб рассказывал, что на Кубани умер анестезиолог, который работал с зараженной коронавирусом женщиной.