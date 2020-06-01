В Краснодаре приступили к ремонту поржавевшего моста Поцелуев

В мэрии Краснодара 1 июня рассказали, когда завершится обновление моста Поцелуев

Как сообщали Юга.ру, в сентябре прошлого года общественный активист Роман Литвинов опубликовал в своем ютуб-канале видео, на котором показал, что конструкции моста проржавели, а краска облупилась. В ответ мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что мост Поцелуев нуждается не только в покраске, но и в ремонте, и пообещал, что власти займутся этим вопросом в следующем году.

В конце декабря депутат Госдумы Наталья Костенко рассказала, что активисты движения «Помоги городу» предложили оказать помощь в реконструкции моста. Также по просьбе Костенко был сделан запрос в городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, где сообщили, что мост собирались реконструировать в 2014 году, однако тогда денег на ремонт не нашлось. В ведомстве заявили, что капитальный ремонт будет сделан в 2021 году, на него потребуется около 30 млн рублей.

1 июня в городском паблике «Туподар» опубликовали фотографии со спецтехникой на мосту Поцелуев, сама конструкция выглядела темно-зеленого цвета.

В пресс-службе мэрии Краснодара объяснили, что рабочие снимают слои старой краски с помощью пескоструйного аппарата, после чего будет нанесена грунтовка, а сам мост покрасят обратно в белый цвет. Новую краску нанесут на ворота, опоры освещения, перила и остальные части конструкции.

Также будет выполнен ремонт подпорной стенки моста — ее оштукатурят, нанесут специальный ремонтный состав для восстановления защитных свойств бетона, а после покрасят белой красной, добавили в мэрии. Как уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, проект обновления моста был согласован со всеми необходимыми структурами. Работы стартовали 13 марта, однако из-за пандемии и карантина были временно приостановлены. 26 мая работы были возобновлены. Завершить их планируют в конце июня.