ВСК застрахует детей от несчастных случаев, болезней и спортивных рисков

В День защиты детей Страховой Дом ВСК предложил полис «Сборная здоровья», направленный на страхование детей от несчастных случаев, болезней и спортивных рисков

Программой предусмотрены актуальные риски детских критических заболеваний, ожогов, травм и переломов даже при занятиях спортом, госпитализации и хирургических операциях. Застрахованы могут быть дети от шести месяцев до 17 лет.

Преимущество «Сборной здоровья» — дистанционные сервисы, специально подобранные с учетом интересов ребенка и его семьи. Это индивидуальные и семейные онлайн-тренировки по самым популярным видам спорта от лучших тренеров. Пользователям доступны видеоразборы и персональные планы тренировок с регулярным контролем прогресса. Полис включает также онлайн-консультации с педиатром и врачами-специалистами 24/7, а при необходимости — помощь детского или подросткового психолога.