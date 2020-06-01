ВСК застрахует детей от несчастных случаев, болезней и спортивных рисков
В День защиты детей Страховой Дом ВСК предложил полис «Сборная здоровья», направленный на страхование детей от несчастных случаев, болезней и спортивных рисков
Программой предусмотрены актуальные риски детских критических заболеваний, ожогов, травм и переломов даже при занятиях спортом, госпитализации и хирургических операциях. Застрахованы могут быть дети от шести месяцев до 17 лет.
Преимущество «Сборной здоровья» — дистанционные сервисы, специально подобранные с учетом интересов ребенка и его семьи. Это индивидуальные и семейные онлайн-тренировки по самым популярным видам спорта от лучших тренеров. Пользователям доступны видеоразборы и персональные планы тренировок с регулярным контролем прогресса. Полис включает также онлайн-консультации с педиатром и врачами-специалистами 24/7, а при необходимости — помощь детского или подросткового психолога.
Болеют ли дети COVID-19:
Застраховать ребенка может родственник или законный представитель от 18 до 84 лет. Предусмотрены индивидуальный и семейный варианты страхования стоимостью от 5 до 20 тыс. рублей в год. Защита действует на всей территории РФ.
«"Сборная здоровья" — пример нового подхода в страховании, продукт, в котором мы максимально учли актуальные детские риски, интересы детей и родителей, внимательно отнеслись к внедрению полезных сервисов. Несмотря на изоляцию, мы хотим, чтобы наши дети были активные, спортивные и здоровые и были защищены в случае непредвиденных ситуаций. Помимо страхования полис включает онлайн-тренировки и консультации врачей, это очень важно сегодня. Особенно для детей и семей, живущих в удаленных населенных пунктах и небольших городах, где доступ к бесплатной медицине, спортивным школам и фитнес-клубам, к сожалению, ограничен даже в обычное время», — прокомментировал гендиректор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
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