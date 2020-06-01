В Краснодаре произошло лобовое ДТП из-за лопнувшего колеса у машины

В Краснодаре вечером 31 мая произошла автомобильная авария на встречке, есть пострадавший

Инцидент случился в 21:40 на перекрестке улиц Дальней и Тургенева. По предварительной информации, 34-летний водитель Lada Granta ехал по Тургенева со стороны Красных Партизан, при повороте на Дальнюю у его автомобиля лопнуло колесо.

В результате отечественная легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем BMW X5, за рулем которого находился 43-летний мужчина. В результате ДТП водителю Lada потребовалась помощь медиков.

Проводится административное расследование, сообщили Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару 1 июня.

Ранее Юга.ру писали, что в середине мая в Краснодаре произошла авария, в которой пострадал 24-летний мотоциклист.