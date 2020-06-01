МТС предложила устройства для контроля здоровья сотрудников
МТС разработала комплекс решений для мониторинга состояния здоровья сотрудников и мер по сдерживанию инфекций
Клиенты могут выбрать одно из трех решений: устройство для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ), автоматизированную систему предрейсового или предсменного телемедицинского контроля или тепловизор. О запуске предложения в пресс-службе компании сообщили 1 июня.
Решения позволяют не допускать к работе людей с симптомами заболеваний, предотвращать распространение инфекций и соблюдать предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях. Системы мониторинга здоровья будут востребованы у компаний с большим штатом офисных сотрудников, у промышленных, транспортно-логистических компаний и крупных торговых сетей.
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Решение БИТТ может быть внедрено в систему безопасности предприятия. Устройство идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру и измеряет его температуру инфракрасным термометром. Погрешность составляет 0,3 градуса, процедура осмотра занимает 5-10 секунд. В случае, если прибор фиксирует повышенную температуру, он оповещает об этом звуковым сигналом и отправляет SMS сотрудникам, ответственным за безопасность. Результаты измерения температуры фиксируются в электронном журнале: это позволяет понять, кто из сотрудников мог контактировать с заболевшим.
Дополнительно можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, которая позволит штатному врачу удаленно оценить общее физическое состояние сотрудника, даже если у него не выявлена повышенная температура: кашель, конъюнктивит, ринит и другие признаки ОРВИ. Устройство можно разместить на проходной офиса или завода, на входе в предприятие торговли или сферы услуг, на ресепшне офисных центров. Установка занимает один рабочий день.
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«Многие компании измеряют температуру сотрудников обычными градусниками или промышленными термометрами, которые могут не соответствовать санитарным нормам и часто дают погрешность в 2-3 градуса. Решения МТС позволяют контролировать состояние здоровья сотрудников бесконтактно и точно, а идентификация личности и система уведомления не дадут проигнорировать ситуацию. Предлагаемые продукты будут полезны и после пандемии для безопасности сотрудников и исключения быстрого распространения инфекций на предприятии или в офисе», — отметил директор департамента интернета вещей (IoT) МТС Михаил Козлов.
Решение для предрейсового и предсменного осмотра актуально для транспортных и логистических компаний и предприятий, связанных со сложным или опасным производством. Терминал измеряет температуру, артериальное давление и пульс, определяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе и позволяет врачу удаленно провести визуальный осмотр и выдать заключение о допуске к рейсу или смене. В путевой лист или допуск на смену вносится заверенная электронной цифровой подписью отметка о допуске к работе. Решение разработано с учетом требований №196-ФЗ и приказов Минздрава.
Тепловизоры по видеоаналитике позволяют измерить температуру до 10 сотрудников в секунду с расстояния до 9 метров и точностью до 0,1 градуса. Решение подходит для крупных промышленных предприятий и общественных пространств.