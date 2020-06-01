МТС предложила устройства для контроля здоровья сотрудников

МТС разработала комплекс решений для мониторинга состояния здоровья сотрудников и мер по сдерживанию инфекций

Клиенты могут выбрать одно из трех решений: устройство для бесконтактного измерения температуры тела (БИТТ), автоматизированную систему предрейсового или предсменного телемедицинского контроля или тепловизор. О запуске предложения в пресс-службе компании сообщили 1 июня. Решения позволяют не допускать к работе людей с симптомами заболеваний, предотвращать распространение инфекций и соблюдать предписания Роспотребнадзора по обязательному измерению температуры на предприятиях. Системы мониторинга здоровья будут востребованы у компаний с большим штатом офисных сотрудников, у промышленных, транспортно-логистических компаний и крупных торговых сетей.

Решение БИТТ может быть внедрено в систему безопасности предприятия. Устройство идентифицирует сотрудника по пропуску или ID-номеру и измеряет его температуру инфракрасным термометром. Погрешность составляет 0,3 градуса, процедура осмотра занимает 5-10 секунд. В случае, если прибор фиксирует повышенную температуру, он оповещает об этом звуковым сигналом и отправляет SMS сотрудникам, ответственным за безопасность. Результаты измерения температуры фиксируются в электронном журнале: это позволяет понять, кто из сотрудников мог контактировать с заболевшим. Дополнительно можно встроить в прибор фото- и видеокамеру, которая позволит штатному врачу удаленно оценить общее физическое состояние сотрудника, даже если у него не выявлена повышенная температура: кашель, конъюнктивит, ринит и другие признаки ОРВИ. Устройство можно разместить на проходной офиса или завода, на входе в предприятие торговли или сферы услуг, на ресепшне офисных центров. Установка занимает один рабочий день.