В Карачаево-Черкесию после жалоб на массовое заражение врачей COVID-19 приедут московские следователи

Карачаево-Черкесия

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Председатель СК Александр Бастрыкин 31 мая сказал разобраться с жалобами жителей Карачаево-Черкесии на заражение коронавирусом

Что произошло? В Карачаево-Черкесии медработники пожаловались на массовое заражение коронавирусом и опубликовали соответствующее видеообращение. Например, сотрудники скорой помощи Черкесска пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты и массовое заражение COVID-19. Из-за этого количество бригад скорой помощи сократилось втрое, а пациенты вынуждены ждать машину по четыре-шесть часов.

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Некоторые врачи рассказали, что им приходится стирать одноразовые халаты. Медсестра Радха Семенова пожаловалась, что у нее диагностировали коронавирус, а из-за отсутствия мер защиты она заразила мать, тетю и брата, с которыми живет. Медики отметили, что им не предоставили временное жилье, чтобы обезопасить близких. 

Еще один инфицированный медик рассказал об отсутствии «чистых» и «грязных» зон. По его мнению, именно из-за этого произошли массовое заражение врачей и смерть водителя скорой.

Как отреагировало следствие? В пресс-службе СК РФ ночью 31 мая сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах доследственных проверок регионального ведомства. Такие меры приняты из-за обращений жителей республики, связанных «с недостаточной информированностью о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также нарушением прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим COVID-19».

Кроме того, в регион направили следователей центрального аппарата и главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

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Как отреагировал минздрав? Министерство здравоохранения республики сразу после жалоб медиков сообщило, что передало Республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Также там отчитались, что выплатили медикам денежные надбавки за работу и оборудовали помещение под дезинфектор, где можно переодеться и пройти дезинфекцию, сообщил «Кавказский Узел»

Кроме того, в инстаграме регионального минздрава позже рассказали, что расширили мощность лабораторий для тестов на коронавирус.

Напомним, «Медиазона» изучила смертность медиков в России и провела исследование о возможных причинах такого количества летальных случаев. Оказалось, что в РФ смертность среди врачей от коронавируса в 16 раз выше, чем в других странах.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Министерство здравоохранения РФ Следственный комитет Черкесск

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