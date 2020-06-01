В Карачаево-Черкесию после жалоб на массовое заражение врачей COVID-19 приедут московские следователи

Председатель СК Александр Бастрыкин 31 мая сказал разобраться с жалобами жителей Карачаево-Черкесии на заражение коронавирусом

Что произошло? В Карачаево-Черкесии медработники пожаловались на массовое заражение коронавирусом и опубликовали соответствующее видеообращение. Например, сотрудники скорой помощи Черкесска пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты и массовое заражение COVID-19. Из-за этого количество бригад скорой помощи сократилось втрое, а пациенты вынуждены ждать машину по четыре-шесть часов.

Некоторые врачи рассказали, что им приходится стирать одноразовые халаты. Медсестра Радха Семенова пожаловалась, что у нее диагностировали коронавирус, а из-за отсутствия мер защиты она заразила мать, тетю и брата, с которыми живет. Медики отметили, что им не предоставили временное жилье, чтобы обезопасить близких. Еще один инфицированный медик рассказал об отсутствии «чистых» и «грязных» зон. По его мнению, именно из-за этого произошли массовое заражение врачей и смерть водителя скорой.

Как отреагировало следствие? В пресс-службе СК РФ ночью 31 мая сообщили, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах доследственных проверок регионального ведомства. Такие меры приняты из-за обращений жителей республики, связанных «с недостаточной информированностью о распространении коронавирусной инфекции в регионе, а также нарушением прав медицинских работников, задействованных в оказании помощи заболевшим COVID-19». Кроме того, в регион направили следователей центрального аппарата и главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Как отреагировал минздрав? Министерство здравоохранения республики сразу после жалоб медиков сообщило, что передало Республиканскому центру медицины катастроф и скорой медицинской помощи 200 одноразовых защитных комбинезонов, 50 многоразовых полумасок со сменными фильтрами и 50 пар защитных очков. Также там отчитались, что выплатили медикам денежные надбавки за работу и оборудовали помещение под дезинфектор, где можно переодеться и пройти дезинфекцию, сообщил «Кавказский Узел». Кроме того, в инстаграме регионального минздрава позже рассказали, что расширили мощность лабораторий для тестов на коронавирус.