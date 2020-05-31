На Кубани не знают, когда болельщики смогут посещать матчи

Сезон Российской премьер-лиги приостановили в марте из-за пандемии коронавируса. 15 мая РФС сообщил, что чемпионат возобновится 21 июня, однако матчи будут проходить с некоторыми ограничениями, большим количеством замен и без зрителей.

Первый замминистра физической культуры и спорта края Сергей Мясищев рассказал, что поддерживает инициативу РФС вернут футбольные матчи и тренировки при соблюдении требований Роспотрбнадзора. Однако, по его словам, вернуться на стадион болельщикам можно будет только на третьем этапе снятия ограничений. До этого все матчи будут проходить без зрителей.

Когда именно регион перейдет на третий этап — неизвестно. Это зависит от развития санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.