В Краснодаре на одной из улиц в Восточно-Кругликовском микрорайоне запретят остановку машин

В Краснодаре с 19 июня машинам запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Баканской

Съема движения транспорта изменится на отрезке улиц Академика Пустовойта и Подсолнечной в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Остановку и стоянку машин запретят с 19 июня.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара объяснили, что это необходимо для безопасного проезда машин по улице — сейчас там часто стоят припаркованные автомобили, из-за чего водителям приходится выезжать на встречную полосу. Для информирования автомобилистов об изменении схемы движения установят запрещающие дорожные знаки.