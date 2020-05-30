В Краснодаре на одной из улиц в Восточно-Кругликовском микрорайоне запретят остановку машин

Краснодарский край

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В Краснодаре с 19 июня машинам запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Баканской

Съема движения транспорта изменится на отрезке улиц Академика Пустовойта и Подсолнечной в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Остановку и стоянку машин запретят с 19 июня.

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В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара объяснили, что это необходимо для безопасного проезда машин по улице — сейчас там часто стоят припаркованные автомобили, из-за чего водителям приходится выезжать на встречную полосу.

Для информирования автомобилистов об изменении схемы движения установят запрещающие дорожные знаки.

Ранее Юга.ру сообщали, что в Краснодаре с 10 апреля запретили остановку машин на улице Казбекской, с 17 апреля автомобилистам запрещено оставлять машины на улице Гаражной, а с 1 августа запретят останавливаться и парковаться на участке улицы Дзержинского.

Автомобили Дороги Краснодар Транспорт

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