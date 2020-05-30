В России собрались штрафовать за отказ от прививок. Но это коснется не всех
Министерство юстиции России 29 мая опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях
Журналисты РИА «Новости», обратили внимание на то, что документ, в том числе, предусматривает штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.
Этот пункт включен в ч. 4. ст. 10.1 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Документ предусматривает административное наказание за нарушение мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, при проведении медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания.
Граждан могут оштрафовать на 5-7 тыс. рублей, а должностных лиц на 7-10 тыс. рублей. Для ИП предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или запрет на осуществление деятельности до 30 суток, для юрлиц — штраф 20-30 тыс. рублей или запрет деятельности на срок до 30 суток.
Конспект лекции Алексея Водовозова:
Замминистра юстиции Денис Новак объяснил, что штрафовать будут граждан, которые нарушили закон о санитарно-эпидемиологическом контроле. Например, не привились перед посещением стран с неблагоприятной эпидобстановкой.
Тех, кто отказывается от вакцинации по каким-либо собственным причинам, штрафовать не будут.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что в первую очередь штрафы коснутся «профессиональных групп риска», уточнил RT.
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«В перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, входят, например, работа с больными инфекционными заболеваниями, работа с кровью и биологическими жидкостями человека, работа по уходу за животными и так далее», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Работникам, которые приступят к выполнению таких обязанностей без необходимой вакцинации, придется оплатить штраф, объяснил телеканал «360».
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