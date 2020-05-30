В России собрались штрафовать за отказ от прививок. Но это коснется не всех

Журналисты РИА «Новости» , обратили внимание на то, что документ, в том числе, предусматривает штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Этот пункт включен в ч. 4. ст. 10.1 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Документ предусматривает административное наказание за нарушение мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, при проведении медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания.

Граждан могут оштрафовать на 5-7 тыс. рублей, а должностных лиц на 7-10 тыс. рублей. Для ИП предусмотрен штраф от 10 до 20 тыс. рублей или запрет на осуществление деятельности до 30 суток, для юрлиц — штраф 20-30 тыс. рублей или запрет деятельности на срок до 30 суток.