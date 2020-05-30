День рождения «Сочи Парка» отметят онлайн

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» 1 июня отметит свой день рождения в онлайн-режиме

В первый день лета первому тематическому парку страны исполнится шесть лет, праздник пройдет онлайн. Для подписчиков официального инстаграм-аккаунта @sochipark проведут прямые эфиры, встречи с героями парка и розыгрыши билетов с открытой датой. Праздник начнется в 11:30.

«Весь день 1 июня в официальных сториз — встречи с главными героями "Сочи Парка", яркие фрагменты волшебных шоу, лучшие архивные видео. Каждый час с 12:00 подписчиков ждет шесть прямых эфиров, из которых можно узнать, какой новый аттракцион появится в "Сочи Парк"» в сезоне — 2020», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Парк уже запустил тематический конкурс #6летсочипарку, победителей которого определят в прямых эфирах. Они получат билеты в «Сочи Парк» с открытой датой. Подробности конкурса — на сайте sochipark.ru и в официальных соцсетях парка.

Напомним, 15 мая тематический парк развлечений «Сочи Парк» сообщил о возобновлении продаж билетов. На сайте парка гости смогут купить билеты со скидкой до 30%, которые действуют с момента открытия парка до 8 ноября этого года.

Праздники Сочи Сочи Парк

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

День рождения «Сочи Парка» отметят онлайн
Власти пообещали до конца года решить проблему с долгостроем в Новой Адыгее
На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 82 человек, среди заболевших – восьмимесячный ребенок
В Сочи туристам не разрешат покидать санатории
В России 24 июня объявили выходным. В этот день проведут парад Победы
«Нам не на что жить». Работники торгового центра Геленджика потребовали вернуть им работу и открыть ТЦ

Лента новостей

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Статьи

Эстетика и настроение

«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют

Что происходит и как быть студентам?

Реклама на портале