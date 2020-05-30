День рождения «Сочи Парка» отметят онлайн

Тематический парк развлечений «Сочи Парк» 1 июня отметит свой день рождения в онлайн-режиме

В первый день лета первому тематическому парку страны исполнится шесть лет, праздник пройдет онлайн. Для подписчиков официального инстаграм-аккаунта @sochipark проведут прямые эфиры, встречи с героями парка и розыгрыши билетов с открытой датой. Праздник начнется в 11:30.

«Весь день 1 июня в официальных сториз — встречи с главными героями "Сочи Парка", яркие фрагменты волшебных шоу, лучшие архивные видео. Каждый час с 12:00 подписчиков ждет шесть прямых эфиров, из которых можно узнать, какой новый аттракцион появится в "Сочи Парк"» в сезоне — 2020», — сообщили в пресс-службе «Сочи Парка».

Парк уже запустил тематический конкурс #6летсочипарку, победителей которого определят в прямых эфирах. Они получат билеты в «Сочи Парк» с открытой датой. Подробности конкурса — на сайте sochipark.ru и в официальных соцсетях парка.