Власти пообещали до конца года решить проблему с долгостроем в Новой Адыгее
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 мая сообщил обманутым дольщикам ЖК «Тургеневский-2», что до конца года будут достроены четыре из девяти домов комплекса
В 2012-2013 годах застройщик Аскербий Емтыль получил разрешение на строительство жилого комплекса в Тахтамукайском районе Адыгеи и с привлечением денег дольщиков начал строительство ЖК «Тургеневский-2».
В 2017 году Емтыля признали банкротом, а против него началась процедура реализации имущества. К 2020 году ЖК «Тургеневский-2» так и не был сдан, 510 человек до сих пор не получили ключи от квартир. В комплекс входит девять недостроев, они находятся в разной степени готовности — от 38% до 99%.
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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 мая сообщил, что власти нашли нового подрядчика — ООО «Форвард», который до конца года достроит четыре из девяти домов комплекса. Компания выполнит работы за собственные средства, предварительно стоимость завершения долгостроя оценили в 142,8 млн рублей.
Впоследствии компания получит деньги от реализации имущества Емтыля, а также от тех граждан, которые не полностью оплатили договора купли-продажи.
В этом году построят и введут в эксплуатацию объекты № 13, 14, 15 и 16, а также выполнят благоустройство территории, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
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Напомним, в 2016 году в Адыгее за мошенничество осудили двух застройщиков — руководителя ООО «СтройГрад» Дмитрия Хрисостомова и гендиректора ООО «КС-Строй» Вячеслава Володина. Их признали виновными в мошенничестве в отношении участников долевого строительства. А в с 2017 году директора ООО «Сармат» обвинили в хищении 100 млн рублей дольщиков.
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