В Краснодаре в выходные ограничат движение на улице Красной
Краснодарский край Анастасия Панькова
В Краснодаре в ночь на 30 мая начнут прокладывать сети газоснабжения по улице Красной
Газ будут проводить в районе пересечения улицы Красной и Длинной, напротив здания № 101. Из-за работ на этих выходных ограничат движение транспорта по одной из полос Красной.
Подготовительные работы начнутся 29 мая в 22:00, а завершат строительство участка 31 мая. Работы выполнит компания «Юг-Газ», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Напомним, в мае в Краснодаре начали ремонтировать улицу Хакурате, делать ремонт на улице Речной около детского сада, проезд к хутору Копанскому был перекрыт, а ремонт улицы Кореновской пообещали завершить к концу июля.
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