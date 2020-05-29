В Краснодаре в выходные ограничат движение на улице Красной

В Краснодаре в ночь на 30 мая начнут прокладывать сети газоснабжения по улице Красной

Газ будут проводить в районе пересечения улицы Красной и Длинной, напротив здания № 101. Из-за работ на этих выходных ограничат движение транспорта по одной из полос Красной.

Подготовительные работы начнутся 29 мая в 22:00, а завершат строительство участка 31 мая. Работы выполнит компания «Юг-Газ», сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.