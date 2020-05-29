В Краснодаре и Сочи умерли пациенты с коронавирусом

Оперштаб Краснодарского края 29 мая рассказал подробности об умерших пациентах с COVID-19

Всего на Кубани коронавирус нашли у 3 тыс. 662 человек, у 80 из них — за последние сутки. Оперштаб Кубани сообщил о двух умерших за прошлвый день и о 33 пациентах, которые в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ.

Позже стало известно, что смерть пациентов с коронавирусом зафиксировали в сочинской инфекционной больнице № 2 и краевой клинической больнице № 1 Краснодара. По данным оперштаба края, 48-летний сочинец заболел 9 мая и спустя восемь дней его госпитализировали из дома. В больнице тест на коронавирус дал положительный результат, у мужчины диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную тотальную пневмонию с тяжелым течением, а также дыхательную недостаточность. С 20 мая его подключили к аппарату ИВЛ, а позже у него развилась полиорганная недостаточность. В минздраве Кубани отметили, что мужчина страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и болезнью почек.

Кроме того, в ККБ № 1 умер 75-летний житель Краснодара . Он поступил в медучреждение 18 мая с внебольничной двусторонней полисегментарной вирусной пневмонией тяжелого течения, высокой легочной гипертензией, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Ранее он перенес инсульт. У пациента подтвердили коронавирус, также у него развились сепсис и полиорганная недостаточность. С 26 мая мужчина находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.