Журналистов и редакторов «Медиазоны», «Таких дел», «Эха Москвы и «Новой газеты» задержали в Москве. Профсоюз утверждает, что они не нарушили ни одного закона

В Москве 28 мая сотрудники МВД задержали российских журналистов за одиночные пикеты во время пандемии коронавируса

С чего все началось? 8 мая Тверской суд Москвы арестовал Владимира Воронцова, бывшего сотрудника МВД и администратора паблика «Омбудсмен полиции». Ему предъявили обвинение в вымогательстве группой лиц в крупном размере. Позже, 23 мая, главное следственное управление ГУ МВД Москвы возбудило против Воронцова уголовное дело о незаконном изготовлении и распространении порнографии. 25 мая Воронцова взяли под стражу. 28 мая проект Baza сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против Воронцова. Издание утверждает, что уголовное дела за оскорбление представителя власти завели за пост Воронцова в телеграме.

При чем тут журналист Илья Азар? 26 мая Азар провел одиночный пикет в поддержку Владимира Воронцова возле здания ГУ МВД Москвы. Полицейские задержали журналиста, объяснив это тем, что в городе сейчас запрещено проводить публичные мероприятия. 28 мая Тверской районный суд арестовал Азара на 15 суток за одиночный пикет. Его признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение законодательства о митингах).

Что произошло потом? В поддержку Азара 28 мая на одиночные пикеты вышли его коллеги: главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор издания «Такие дела» Анастасия Лотарева, а также фотограф Виктория Ивлева и писатель Алиса Ганиева. Их задержали и доставили в Тверское ОВД.

А за что их задержали? За проведение одиночных пикетов. Несмотря на то, что пикетирование не требует предварительного уведомления властей, российский закон рассматривает одиночные пикеты как разновидность «публичного мероприятия». Во время пандемии коронавируса они запрещены. «Стандартное объяснение: "В период эпидемии все массовые мероприятия запрещены"», — процитировал слова полицейских при его задержании Александр Плющев.

Кто и как публично отреагировал? В телеграм-аккаунте профсоюза журналистов и работников СМИ опубликовали официальное заявление. «Наши коллеги не нарушили ни одного закона. Акция, в которой они участвовали, была общественно важной — они вышли поддержать нашего коллегу и муниципального депутата Илью Азара, ранее получившего 15 суток административного ареста за участие в мирной акции в поддержку общественного деятеля Владимира Воронцова, занимавшегося защитой прав полицейских. Профсоюз возмущен задержанием и арестом Азара, также как и задержанием других наших коллег. Мы требуем их немедленного освобождения», — заявили в профсоюзе.

Правозащитная организация «Апология протеста» заявила, что десять адвокатов, сотрудничающих с проектом, готовы защищать задержанных.