Гигантские кувшинки появятся в сочинском парке «Южные культуры»

Краснодарский край

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В Сочи парк «Южные культуры» Кавказского заповедника к летнему сезону занялся пополнением коллекции редких растений, в числе которых гигантские кувшинки

Напомним, 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что по улицам можно перемещаться без пропуска — как пешком, так и на машине. Однако находиться в местах массового отдыха все еще запрещено, все набережные, скверы и парки закрыты.

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В «Южных культурах» время карантина использовали для работ по благоустройству и посадке редких растений.

«В пруду парка впервые за много лет планируется высадить гигантскую кувшинку — Викторию. Сейчас наши специалисты занимаются разведением этого уникального растения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

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Представитель пресс-службы рассказала, что Виктория считается самой большой кувшинкой в мире: листья этого растения могут достигать 3 метра в диаметре.

Кроме того, в парке к летнему сезону высадили новые растения — азалии, японские ивы и разнообразные розы, жасмин Мейсни и вейгелу.

На пруду парка между мостами для туристов соорудили деревянный помост, с которого открывается удачный ракурс для фото. Ещё одна новинка в парке — система указателей. 

Этой весной Юга.ру рассказывали о том, что черные и белые лебеди, обитающие в «Южных культурах», обзавелись потомством, а также в парке случилось происшествие: гуси поругались с лебедями из-за территории для высидки птенцов.

Курорты и туризм Парки Растениеводство Сочи

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