Гигантские кувшинки появятся в сочинском парке «Южные культуры»

В Сочи парк «Южные культуры» Кавказского заповедника к летнему сезону занялся пополнением коллекции редких растений, в числе которых гигантские кувшинки

Напомним, 23 мая в Краснодарском крае завершился карантин внутри муниципалитетов. Это значит, что по улицам можно перемещаться без пропуска — как пешком, так и на машине. Однако находиться в местах массового отдыха все еще запрещено , все набережные, скверы и парки закрыты.

«В пруду парка впервые за много лет планируется высадить гигантскую кувшинку — Викторию. Сейчас наши специалисты занимаются разведением этого уникального растения», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Кавказского заповедника.

В «Южных культурах» время карантина использовали для работ по благоустройству и посадке редких растений.

Представитель пресс-службы рассказала, что Виктория считается самой большой кувшинкой в мире: листья этого растения могут достигать 3 метра в диаметре.

Кроме того, в парке к летнему сезону высадили новые растения — азалии, японские ивы и разнообразные розы, жасмин Мейсни и вейгелу.