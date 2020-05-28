Онлайн-марафон банка «Центр-инвест» привлек более 4 тыс. человек

Партнерский Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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Банк «Центр-инвест» отметил День российского предпринимательства онлайн-марафоном «Время трансформаций»

26 мая марафон объединил предпринимателей, партнеров банка, институты поддержки предпринимательства, органы власти, общественные и профессиональные организации идеей адаптации бизнеса к дистанционной экономике. В марафоне участвовали компании из Ростова-на-Дону, Краснодара, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Москвы и Лондона.

«Господа бизнесмены, предприниматели, самозанятые! Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства. Мир меняют предприниматели, специалисты разных областей знаний и профессий, которых отличает одно общее качество — умение соединить факторы производства и организовать изготовление товаров и оказание услуг, востребованных рынком», — сказал председатель совета директоров банка, доктор экономических наук Василий Высоков, открывая марафон.

Роль бизнеса в ближайшие 3-5 лет, качества, необходимые в дистанционной экономике, и меры поддержки предпринимательства обсудили на конференции «Взгляд в будущее: как трансформируется бизнес Юга». В ней участвовали руководители ТПП Ростовской области, Ставропольского края, Общественной палаты Краснодарского края, вице-президент банковской ассоциации «Россия» и руководители банка «Центр-инвест».

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Пандемия привела к остановке целых сегментов экономики юга РФ. Но кризис — это всегда новые возможности, и предприниматели подтвердили это правило. Они рассказали о своем положительном опыте по преодолению кризиса и обсудили, почему трансформация неизбежна и как искать новые возможности. Материал видеоконференции опубликовал «РБК-Юг».

Индекс живой планеты, адаптация целей устойчивого развития (ЦУР) и социальные ориентиры и экопривычки молодых бизнесменов — эти темы обсуждали на видеоконференции «Новое поколение ESG-предпринимателей». Сегодня успех измеряется не только в показателях, но и в ESG-матрицах. Эксперты рассказали, как привлечь современных клиентов с помощью ЦУР, локальных продуктов и вторничной переработки. Запись конференции доступна на канале банка.

Пандемия vs. бизнес Краснодара:

В проекте «Парад стартапов», сделанного вместе с деловой газетой «Город N», банк представил начинающих бизнесменов. Со их историями можно ознакомиться здесь.

Аналитический центр «Эксперт Юг» совместно с банком реализовали проект «Образ молодого предпринимателя». Компании стремились сформировать портрет поколения, которое только начало показывать результат в бизнесе. В опросе участвовало 300 молодых предпринимателей до 35 лет из Ростовской области и Краснодарского края. Подробнее о проекте рассказано на сайте.

Альфа-Банк изучил настроения в малом бизнесе:

Опытом трансформации в видеоинтервью поделились клиенты и партнеры банка. Среди них — директор Ростовского зоопарка Александр Жадобин, основатель сети магазинов Pandashop Юлия Кокоулина, гендиректор компании Fintech lab Антон Арнаутов, основатель образовательной платформы Project Management Club Дмитрий Ильинков и основатель сети Bebop burgers Антон Лобинцев. Все интервью доступны на странице Центра финансовой грамотности банка в Instagram.

В конце апреля банк «Центр-инвест» анкетировал 400 предпринимателей юга РФ из разных сфер. Большинство из них в обозримом будущем ждут снижения доходов. Но в перспективе 3-5 лет бизнесмены прогнозируют восстановление показателей и планируют расширение деятельности. Для выбора тактики важно знать глобальные тренды, трансформации в бизнесе клиентов, партнеров и других секторах. Результаты анкетирования «Трансформация моего бизнеса» размещены здесь

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